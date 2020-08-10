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TV8'de Top Model yarışması ne zaman başlayacak? Acun Ilıcalı yeni yarışması Türkiye Modelini Arıyor'un müjdesini verdi!

Basın dünyasının dikkat çeken başlıklarından TV8'de Top Model yarışması ne zaman başlayacak? Acun Ilıcalı yeni yarışması Türkiye Modelini Arıyor'un müjdesini verdi! konusunda merak edilen yeni bilgiler yazarlarımız tarafından kaleme alınmaya devam ediyor. Siz de 10.08.2020’li haberimizde, en yeni ayrıntıları bulabilirsiniz.

10 Ağustos 2020 Pazartesi 01:07
TV8'de Top Model yarışması ne zaman başlayacak? Acun Ilıcalı yeni yarışması Türkiye Modelini Arıyor'un müjdesini verdi!
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Yetenek Sizsiniz Türkiye, O Ses Türkiye, Survivor Türkiye ve MasterChef Türkiye gibi milyonları ekran başına kilitlemeyi başaran çok sayıda yarışma programını ekranlara taşıyan Acun Ilıcalı, son olarak Survivor 2020 finalinde yeni yarışma programının müjdesini verdi.


Yeni sezon için büyük hazırlıklar yapan TV8, yeni Top Model yarışmasını televizyon ekranlarına taşımaya hazırlanıyor. Yarışma programında Türkiye’de kendine güvenen modellere yer verilecek. 

Adaylar yarışma başvurularını http://www.tv8basvuru.com/basvuru/turkiye-modelini-ariyor/1 adresinden yapabilecekler. 

Acun Ilıcalı, Türkiye'nin en çok izlenen yarışmalarına öncülük yapmaya devam ediyor. Survivor ile başlayan yarışmaların silsilesi, Yetenek Sizsinin Türkiye, O Ses Türkiye ve MasterChef Türkiye gibi yarışmalarla devam etmişti. Bu yarışma programları Türkiye'nin en çok izlenen programları arasına girerek reyting rekorları kırmaya devam ediyor.



Son Güncelleme: 10.08.2020 01:07
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