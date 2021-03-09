TV8'de 9 Mart 2021 Salı tarihinde ne var? 9 Mart 2021 Salı yayın akışında neler yer alıyor?

TV8 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin büyük bir ilgiyle takip ettiği birçok yapım yer alıyor. Milyonları ekran başına kilitleyen yarışma programları ve dizilere ev sahipliği yapan kanalla ilgili izleyiciler ‘’9 Mart 2021 Pazar TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.
TV 8 ekranlarında 9 Mart 2021 Pazar gününde ekranlara aktarılacak olan programlara bakıldığında ilk olarak saat 10.00'da Survivor Panoroma ardından saat 12.30’da Kırmızı Oda dizisi geliyor. 16.00'da ise Doğduğun Ev Kaderindir dizisi ekranlara geliyor. 20.00 akşam saatlerinde ise Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler yayınlanacak.
TV8 09.03.2021 07 03 2021 Pazar yayın akışı;
06:30 Oynat Bakalım
08:15 Çook Yaşa
09:45 Süper 1 Takım
10:00 Survivor Panorama / Tkr
12:15 Süper 1 Takım
16:00 Doğduğun Ev Kaderindir
20:00 Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler / Yeni Bölüm
00:15 Survivor Ekstra / Canlı
01.30 Doğduğun Ev Kaderindir
04:30 8x8
05:45 Bilginiz Olsun
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