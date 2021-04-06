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TV8'de 6 Nisan 2021 Salı tarihinde ne var? TV8 6 Nisan 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?

Yayınlandığı günden beri okurlarımızın dikkatini çekmeye devam eden. TV8'de Salı tarihinde ne var? TV8 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak? haberi ile ilgili merak ettiğiniz en yeni ayrıntılar 06.04.2021 tarihli haberimizde.

06 Nisan 2021 Salı 06:01
TV8'de 6 Nisan 2021 Salı tarihinde ne var? TV8 6 Nisan 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
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TV8’in haftalık yayın akışı içerisinde milyonları ekran başına kilitleyen yapımlar yer alıyor. Her sezonda yayın hayatında yer verdiği yarışma, dizi, sinema filmi ve sağlık programlarını kaçırmak istemeyenler “TV8’de bugün ne var?” sorusunun yanıtını aramaya başladılar. 

TV8’in haftalık yayın akışı içerisinde Pazar günü 06:30’da Oynat Bakalım ekranlara geliyor.Survivor Panorama canlı olarak  10:15’te ekranlarda olacak. 12.30'da ise Kırmızı Oda ekranlarda. Saatler 20:00 gösterdiğinde Survivor 2021 yeni bölümü ile severleriyle buluşacak. 

TV8 6 Nisan 2021 Pazar yayın akışı

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

08:30 Çook Yaşa

10:00 Süper 1 Takım

10:15 Survivor Panaroma

12:30 KIrmızı Oda

15:30 Survivor 2021

20:00 Survivor 2021

TV8  canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 06.04.2021 06:01
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Anahtar Kelimeler:
Fox Tv Yayın AkışıFox Tv
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