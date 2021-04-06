TV8'de 6 Nisan 2021 Salı tarihinde ne var? TV8 6 Nisan 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?

TV8’in haftalık yayın akışı içerisinde milyonları ekran başına kilitleyen yapımlar yer alıyor. Her sezonda yayın hayatında yer verdiği yarışma, dizi, sinema filmi ve sağlık programlarını kaçırmak istemeyenler “TV8’de bugün ne var?” sorusunun yanıtını aramaya başladılar.
TV8’in haftalık yayın akışı içerisinde Pazar günü 06:30’da Oynat Bakalım ekranlara geliyor.Survivor Panorama canlı olarak 10:15’te ekranlarda olacak. 12.30'da ise Kırmızı Oda ekranlarda. Saatler 20:00 gösterdiğinde Survivor 2021 yeni bölümü ile severleriyle buluşacak.
TV8 6 Nisan 2021 Pazar yayın akışı
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
08:30 Çook Yaşa
10:15 Survivor Panaroma
12:30 KIrmızı Oda
15:30 Survivor 2021
20:00 Survivor 2021
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