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TV8'de 6 Nisan 2021 Salı tarihinde ne var? 6 Nisan 2021 Salı yayın akışında neler yer alıyor?

Okurlarımızın bir süredir merceği altında olan TV8'de Salı tarihinde ne var? Salı yayın akışında neler yer alıyor? haberi ile ilgili yeni gelişmeler de basına aktarılmaya devam ediyor. Hemen şimdi 06.04.2021 tarihli haberimize göz atarak yeni ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

06 Nisan 2021 Salı 12:06
TV8'de 6 Nisan 2021 Salı tarihinde ne var? 6 Nisan 2021 Salı yayın akışında neler yer alıyor?
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TV8 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin büyük bir ilgiyle takip ettiği birçok yapım yer alıyor. Milyonları ekran başına kilitleyen yarışma programları ve dizilere ev sahipliği yapan kanalla ilgili izleyiciler ‘’6 Nisan 2021  Pazar TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

TV 8 ekranlarında 6 Nisan 2021 Pazar gününde ekranlara aktarılacak olan programlara bakıldığında ilk olarak saat 10.45'da Survivor Panoroma ardından saat  12.30'da Kırmızı Oda geliyor. 20.00 akşam saatlerinde ise Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler yayınlanacak.

TV8 06.04.2021 Pazar yayın akışı;

06:30 Oynat Bakalım

08:30 Çook Yaşa

10:00 Süper 1 Takım

10:15 Survivor Panaroma

12:30 Kırmızı Oda

15:30 Survivor 2021

20:00 Survivor 2021

TV8 Canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ...



Son Güncelleme: 06.04.2021 12:06
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Tv8 Canlı YayınTv8 Yayın AkışıTv8
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