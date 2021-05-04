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TV8'de 4 Mayıs 2021 Salı tarihinde ne var? TV8 4 Mayıs 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?

Okurlarımız tarafından merak edilen ve kısa süre içerisinde ilgi odağı haline gelen TV8'de Salı tarihinde ne var? TV8 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak? haberine dair yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. 4 Mayıs 2021 Salı tarihli haberimizin içeriğinde basına yansıyan yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

04 Mayıs 2021 Salı 06:01
TV8'de 4 Mayıs 2021 Salı tarihinde ne var? TV8 4 Mayıs 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
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TV8 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin büyük bir ilgiyle takip ettiği birçok yapım yer alıyor. Milyonları ekran başına kilitleyen yarışma programları ve dizilere ev sahipliği yapan kanalla ilgili izleyiciler ‘’4 Mayıs 2021  Pazar TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

TV8 04.05.2021 Pazar yayın akışı;

07:00 Oynat Bakalım

08:30 Çook Yaşa

09:45 10 Yaş Genç

10:30 Süper 1 Takım

10:45 Survivor Panorama

13:15 Kırmızı Oda

16:45 Sinema

20:00 Survivor 2021

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

04:30 Doğduğun Ev Kaderindir

TV8 Canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ...




Son Güncelleme: 04.05.2021 06:01
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Tv8 Canlı YayınTv8 Yayın AkışıTv8
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