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TV8'de 27 Nisan 2021 Salı tarihinde ne var? 27 Nisan 2021 Salı yayın akışında neler yer alıyor?

Sıcak gündemde yer tutan TV8'de Salı tarihinde ne var? Salı yayın akışında neler yer alıyor? ve yeni ayrıntılarıyla merak uyandıran habere ilişkin tüm güncel gelişmeleri hemen öğrenmek istiyorsanız, siz de 27 Nisan 2021 Salı tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

27 Nisan 2021 Salı 06:01
TV8'de 27 Nisan 2021 Salı tarihinde ne var? 27 Nisan 2021 Salı yayın akışında neler yer alıyor?
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TV8 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin büyük bir ilgiyle takip ettiği birçok yapım yer alıyor. Milyonları ekran başına kilitleyen yarışma programları ve dizilere ev sahipliği yapan kanalla ilgili izleyiciler ‘’27 Nisan 2021  Pazar TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

TV8 27.04.2021 Pazar yayın akışı;

07:00 Oynat Bakalım

08:30 Çook Yaşa

09:45 10 Yaş Genç

10:30 Süper 1 Takım

10:45 Sinema

13:15 KIrmızı Oda

17:15 Survivor Panorama

20:00 Survivor 2021

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

04:30 Doğduğun Ev Kaderindir

TV8 Canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ...




Son Güncelleme: 27.04.2021 06:01
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Tv8 Canlı YayınTv8 Yayın AkışıTv8
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