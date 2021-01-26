TV8'de 26 Ocak 2021 Salı tarihinde ne var? 26 Ocak 2021 Salı yayın akışında neler yer alıyor?

TV8 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin büyük bir ilgiyle takip ettiği birçok yapım yer alıyor. Milyonları ekran başına kilitleyen yarışma programları ve dizilere ev sahipliği yapan kanalla ilgili izleyiciler ‘’26 Ocak 2021 Salı TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

TV 8 ekranlarında 26 Ocak 2021 Pazar gününde ekranlara aktarılacak olan programlara bakıldığında ilk olarak saat 06.30’da Oynat Bakalım ardından saat 08:00’de Çook Yaşa programı geliyor. 09:30’da Kırmızı Oda, 13:30’da Doğduğun Ev Kaderindir ekranlara geliyor. 20:00 akşam saatlerinde ise Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler yayınlanacak.

TV8 26.01.2021 17 OCAK 2021 Pazar yayın akışı

06:30 Oynat Bakalım

08:00 Çook Yaşa

09:30 Kırmızı Oda

13:30 Doğduğun Ev Kaderindir

15:30 Osman Pazarlama

17:45 Survivor Panorama

20:00 Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Doğduğun Ev Kaderindir

04:30 8x8

05:45 Bilginiz Olsun



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