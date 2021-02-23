İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Denizli'de kumar operasyonu: 22 kişiye 99 bin TL ceza kesildi!
Denizli'de kumar operasyonu: 22 kişiye...
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında silahlı soyguna uğradı
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında...
Yarın o iki ilde kar tatili
Son Dakika
Yarın o iki ilde kar...
Kafe ve restoranların açılmasında hangi önlemler alınacak? İşte TSE standartları..
Son Dakika
Kafe ve restoranların açılmasında hangi...

TV8'de 23 Şubat 2021 Salı tarihinde ne var? TV8 23 Şubat 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?

Bir süredir basının gündeminden düşmeyen TV8'de Salı tarihinde ne var? TV8 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak? haberi ile ilgili olarak en yeni ayrıntılara yer verdiğimiz 23.02.2021 tarihli haberimize göz atarak siz de detayları öğrenebilirsiniz.

23 Şubat 2021 Salı 12:03
TV8'de 23 Şubat 2021 Salı tarihinde ne var? TV8 23 Şubat 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
Takip Et:

TV8 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin büyük bir ilgiyle takip ettiği birçok yapım yer alıyor. Milyonları ekran başına kilitleyen yarışma programları ve dizilere ev sahipliği yapan kanalla ilgili izleyiciler ‘’23 Şubat 2021 Pazar TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

TV 8 ekranlarında 23 Şubat 2021 Pazar gününde ekranlara aktarılacak olan programlara bakıldığında ilk olarak saat 10.00'da Doğduğun Ev Kaderindir ardından saat  13:00’da Survivor Panorama programı geliyor. 14.45'te ise Kırmızı Oda dizisi ekranlara geliyor. 20:00 akşam saatlerinde ise Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler yayınlanacak.

TV8 23.02.2021  14 02 2021 Pazar yayın akışı

06:30 Oynat Bakalım

08:15 Çook Yaşa

09:45 Süper 1 Takım

10:00 Kırmızı Oda / Tkr

13:15 Süper 1 Takım

13:30 Survivor Panorama / Canlı

16:15 Arif V 216

20:00 Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler / Yeni Bölüm

00:15 Survivor Ekstra / Canlı

01.30 Doğduğun Ev Kaderindir

04:30 8x8

05:45 Bilginiz Olsun 

TV8 Canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ...



Son Güncelleme: 23.02.2021 12:03
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Tv8 Canlı YayınTv8 Yayın AkışıTv8
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Survivor kadrosuna dahil olan Çağman Çatay kimdir, kaç yaşında?
Survivor kadrosuna dahil olan Çağman Çatay kimdir, kaç yaşında?
Kalben kimdir? Şarkıcı Kalben hakkında bilgiler
Kalben kimdir? Şarkıcı Kalben hakkında bilgiler
Sadakatsiz dizisine bomba transfer! Cemal Hünal, Sadakatsiz'de!
Sadakatsiz dizisine bomba transfer! Cemal Hünal, Sadakatsiz'de!
Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç Hollywood projesinde görev alacak!
Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç Hollywood projesinde görev alacak!
ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da bir isim daha ayrılıyor!
ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da bir isim daha ayrılıyor!
Karınca Adam filmi konusu ve oyuncuları
Karınca Adam filmi konusu ve oyuncuları

Popüler Haberler

23 Şubat 2021 Salı TRT 1 yayın akışı TRT 1 kanalında bugün neler var?
TV8'de 23 Şubat 2021 Salı tarihinde ne var? TV8 23 Şubat 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
Show TV'de 23 Şubat 2021 Salı tarihinde ne var? Show TV 23 Şubat 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
23 Şubat 2021 Salı TV8 yayın akışında ne var?
Kanal 7 canlı yayın akışı 23 Şubat 2021 Salı Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
23 Şubat 2021 Salı günü Star TV yayın akışı
SGK veya Bağ-Kur prim borcu bulunan vatandaşlar Ziraat Bankası’na emeklilik kredisi çekerek emekli olabilecek!
Zahide Yetiş'le Gelin Kaynana yarışması başvuru şartları ve başvuru adresi detayları
Nissan Micra teknik özellikleri nelerdir? 2021 Yeni Nissan Micra fiyatları
Engelli erken emeklilik için yapılması gerekenler nelerdir? 2021
A101 25 Şubat – 4 Mart 2021 kataloğunda neler var?
Tarihte Osman Bey'in kaç eşi vardı? Gerçek tarihte Osman Gazi'nin hayatı
2020 Yaz Olimpiyat oyunları nerede, hangi şehirde düzenlenecek? 2020 Yaz Olimpiyat oyunları adresi
O Ses Türkiye'ye seyirci olarak nasıl gidilir? O Ses Türkiye seyirci başvurusu
İnfaz koruma memuru, zabıt katibi, psikolog, mübaşir gibi çeşitli kadrolara 13 bin 202 yeni personel alımı
Esnafa KOSGEB ile uygun faizli kredisi veren 13 banka Şubat 2021
SGK rapor parası ne kadar sürede yatar? 2021 SGK rapor parası sorgulama
PTT'denö özel borç transfer ve yapılandırma kredisi Şubat 2021
Ek Hesap Nedir? ek hesap nedir Hesabı ile ilgili sıkça sorulan sorular ve faiz oranları 23 Şubat 2021 Salı
Subay ve Yedek Subay olabilmek için gerekli şartlar neler olacak? Çalışma şartları nasıldır?
Acil destek kredisine nasıl başvuru yapılır? 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.