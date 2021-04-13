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TV8'de 13 Nisan 2021 Salı tarihinde ne var? 13 Nisan 2021 Salı yayın akışında neler yer alıyor?

TV8'de Salı tarihinde ne var? Salı yayın akışında neler yer alıyor? haberinin gündeme gelmesinin ardından okurlarımızın birçoğu tarafından merak edilen ayrıntılara yer verdiğimiz 13 Nisan 2021 Salı tarihli haberimizden yeni detayları da öğrenebilirsiniz.

13 Nisan 2021 Salı 00:01
TV8'de 13 Nisan 2021 Salı tarihinde ne var? 13 Nisan 2021 Salı yayın akışında neler yer alıyor?
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TV8’in haftalık yayın akışı içerisinde milyonları ekran başına kilitleyen yapımlar yer alıyor. Her sezonda yayın hayatında yer verdiği yarışma, dizi, sinema filmi ve sağlık programlarını kaçırmak istemeyenler “TV8’de bugün ne var?” sorusunun yanıtını aramaya başladılar. 

TV8’in haftalık yayın akışı içerisinde Salı günü 06:00’da Oynat Bakalım ekranlara geliyor.Survivor Panorama canlı olarak  10:45’te ekranlarda olacak. 13.15'te ise Doya Doya Moda ekranlarda. Saatler 20:00 gösterdiğinde Survivor 2021 yeni bölümü ile severleriyle buluşacak. 

TV8 13 Nisan 2021 Salı yayın akışı

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Sinema

10:45 Survivor Panaroma

13:15 Doya Doya Moda

17:15 Survivor 2021

20:00 Survivor 2021

00:15 Survivor Ekstra 

TV8  canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN




Son Güncelleme: 13.04.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
Fox Tv Yayın AkışıFox Tv
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