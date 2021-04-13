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TV8'de 13 Nisan 2021 Salı tarihinde ne var? 13 Nisan 2021 Salı yayın akışında neler yer alıyor?

Gündeme giriş yaptığı andan bu yana merak konusu olan TV8'de Salı tarihinde ne var? Salı yayın akışında neler yer alıyor? haberine dair siz de yeni detayları merak ediyorsanız, hemen şimdi 13.04.2021 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

13 Nisan 2021 Salı 12:09
TV8'de 13 Nisan 2021 Salı tarihinde ne var? 13 Nisan 2021 Salı yayın akışında neler yer alıyor?
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TV8 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin büyük bir ilgiyle takip ettiği birçok yapım yer alıyor. Milyonları ekran başına kilitleyen yarışma programları ve dizilere ev sahipliği yapan kanalla ilgili izleyiciler ‘’13 Nisan 2021  Pazar TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

TV 8 ekranlarında 13 Nisan 2021 Pazar gününde ekranlara aktarılacak olan programlara bakıldığında ilk olarak saat 10.45'da Survivor Panoroma ardından saat  12.30'da Kırmızı Oda geliyor. 20.00 akşam saatlerinde ise Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler yayınlanacak.

TV8 13.04.2021 Pazar yayın akışı;

06:30 Oynat Bakalım

08:30 Çook Yaşa

10:00 Süper 1 Takım

10:15 Survivor Panaroma

12:30 KIrmızı Oda

15:30 Survivor 2021

20:00 Survivor 2021

TV8 Canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ...




Son Güncelleme: 13.04.2021 12:09
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Tv8 Canlı YayınTv8 Yayın AkışıTv8
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