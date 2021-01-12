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TV8'de 12 Ocak 2021 Salı tarihinde ne var? TV8 12 Ocak 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?

Basının ve okurların dikkatini çeken TV8'de Salı tarihinde ne var? TV8 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak? başlıklı habere ait kritik gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. 12.01.2021 tarihli haberimizi okuyarak siz de merak ettiklerinizi hemen öğrenebilirsiniz.

12 Ocak 2021 Salı 06:01
TV8'de 12 Ocak 2021 Salı tarihinde ne var? TV8 12 Ocak 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
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Fox TV haftalık yayın akışı içerisinde Cumartesi günü izleyicilerin büyük bir ilgiyle izleyebilecekleri yapımlar bulunuyor. İzleyiciler sevdikleri dizi, yarışma programı ve ana haber bültenini kaçırmamak için ‘’Fox TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı.

Fox TV yayın akışı kapsamında Cumartesi günü Temizlik Benim İşim, Aşk Yeniden tekrar, Çağla ile Yeni Bir Gün, Zuhal Topal’la Sofrada ve Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber gibi sevilen yapımlar ekranlara taşınıyor. Fox TV günlük yayın akışı kapsamında Baraj yeni bölümü izleyicilerin karşısına çıkacak. Fox TV dizi yayın akışı içerisinde Baraj yeni bölümü, Zümrüdüanka tekrar bölümü ve Yasak Elma tekrar bölümü ekranlara taşınacak.

Fox TV 12 Ocak 2021 Cumartesi yayın akışı

08:30 Çalar Saat
11.15 Mehmet Özer İle Mutfakta
12:15 Kamera Arkası

13:00 Sen Çal Kapımı
15:45 Son Yaz
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Sen Çal Kapımı

Fox TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 12.01.2021 06:01
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Anahtar Kelimeler:
Fox Tv Yayın AkışıFox Tv
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