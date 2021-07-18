TV8'de 11 Temmuz 2021 Pazar tarihinde ne var? TV8 11 Temmuz 2021 Pazar günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?

TV8’in haftalık yayın akışı içerisinde milyonları ekran başına kilitleyen yapımlar yer alıyor. Her sezonda yayın hayatında yer verdiği yarışma, dizi, sinema filmi ve sağlık programlarını kaçırmak istemeyenler “TV8’de bugün ne var?” sorusunun yanıtını aramaya başladılar.

TV8’in haftalık yayın akışı içerisinde11 Temmuz Pazar 06:30’da Oynat Bakalım ekranlara geliyor. 13.15'te ise Doya Doya Moda ekranlarda. Saatler 20:00 gösterdiğinde Survivor 2021 yeni bölümü ile severleriyle buluşacak.

TV8 18 Temmuz 2021 Pazar yayın akışı

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

09:45 10 Yaş Genç / Yeni Bölüm

10:30 Süper 1 Takım

10:45 MasterChef Türkiye

15:30 Yerli Sinema

17:45 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye / Kolaj

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