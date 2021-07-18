TV8'de 11 Temmuz 2021 Pazar tarihinde ne var? TV8 11 Temmuz 2021 Pazar günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?

TV8’in haftalık yayın akışı içerisinde milyonları ekran başına kilitleyen yapımlar yer alıyor. Her sezonda yayın hayatında yer verdiği yarışma, dizi, sinema filmi ve sağlık programlarını kaçırmak istemeyenler “TV8’de bugün ne var?” sorusunun yanıtını aramaya başladılar.
TV8’in haftalık yayın akışı içerisinde11 Temmuz Pazar 06:30’da Oynat Bakalım ekranlara geliyor. 13.15'te ise Doya Doya Moda ekranlarda. Saatler 20:00 gösterdiğinde Survivor 2021 yeni bölümü ile severleriyle buluşacak.
TV8 18 Temmuz 2021 Pazar yayın akışı
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
09:45 10 Yaş Genç / Yeni Bölüm
10:45 MasterChef Türkiye
15:30 Yerli Sinema
17:45 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye / Kolaj
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Son Güncelleme: 18.07.2021 18:00