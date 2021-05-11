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TV8'de 11 Mayıs 2021 Salı tarihinde ne var? 11 Mayıs 2021 Salı yayın akışında neler yer alıyor?

Güncel haberleri yakından takip edenlerin merak ettikleri TV8'de Salı tarihinde ne var? Salı yayın akışında neler yer alıyor? hakkında yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. Hemen 11 Mayıs 2021 Salı tarihli haberimizi okuyarak, TV8'de Salı tarihinde ne var? ile ilgili güncel bilgilere anında ulaşabilirsiniz.

11 Mayıs 2021 Salı 06:02
TV8'de 11 Mayıs 2021 Salı tarihinde ne var? 11 Mayıs 2021 Salı yayın akışında neler yer alıyor?
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TV8’in haftalık yayın akışı içerisinde milyonları ekran başına kilitleyen yapımlar yer alıyor. Her sezonda yayın hayatında yer verdiği yarışma, dizi, sinema filmi ve sağlık programlarını kaçırmak istemeyenler “TV8’de bugün ne var?” sorusunun yanıtını aramaya başladılar. 

TV8’in haftalık yayın akışı içerisinde Salı günü 06:00’da Oynat Bakalım ekranlara geliyor.Survivor Panorama canlı olarak  10:45’te ekranlarda olacak. 13.15'te ise Doya Doya Moda ekranlarda. Saatler 20:00 gösterdiğinde Survivor 2021 yeni bölümü ile severleriyle buluşacak. 

TV8 11 Mayıs 2021 Salı yayın akışı

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Sinema

10:45 Survivor Panaroma

13:15 Doya Doya Moda

17:15 Survivor 2021

20:00 Survivor 2021

00:15 Survivor Ekstra 

TV8  canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN




Son Güncelleme: 11.05.2021 06:02
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Anahtar Kelimeler:
Fox Tv Yayın AkışıFox Tv
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