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TV8'de 1 Haziran 2021 Salı tarihinde ne var? 1 Haziran 2021 Salı yayın akışında neler yer alıyor?

Gündemde yer aldığı ilk günden beri büyük merak uyandıran TV8'de Salı tarihinde ne var? Salı yayın akışında neler yer alıyor? haberine ait yeni gelişmeleri takip ediyoruz. Siz de 1 Haziran Salı 12:02 saatinde yayınlanan haberimizden yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

01 Haziran 2021 Salı 12:02
TV8'de 1 Haziran 2021 Salı tarihinde ne var? 1 Haziran 2021 Salı yayın akışında neler yer alıyor?
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TV8 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin büyük bir ilgiyle takip ettiği birçok yapım yer alıyor. Milyonları ekran başına kilitleyen yarışma programları ve dizilere ev sahipliği yapan kanalla ilgili izleyiciler ‘’1 Haziran 2021  Pazar TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

TV8 01.06.2021 Pazar yayın akışı;

06:30 Oynat Bakalım

08:30 Çook Yaşa

09:45 10 Yaş Genç

10:30 Süper 1 Takım

10:45 Survivor Panorama

13:15 Kırmızı Oda

16:45 Mutluluk Zamanı / Sinema

20:00 Survivor 2021

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

04:30 Doğduğun Ev Kaderindir

TV8 Canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ...


Son Güncelleme: 01.06.2021 12:02
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Tv8 Canlı YayınTv8 Yayın AkışıTv8
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