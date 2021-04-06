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TV8 yayın akışı, bugün nasıl olacak? 6 Nisan 2021 Salı TV8 dizi, film ve programları

Okurlarımızın ilgisini çekmekte olan TV8 yayın akışı, bugün nasıl olacak? Salı TV8 dizi, film ve programları haberine dair en yeni gelişmeleri öğrenmek istiyorsanız hemen şimdi 6 Nisan 2021 Salı tarihli haberimizi okuyarak merak ettiklerinizi keşfedebilirsiniz.

06 Nisan 2021 Salı 12:04
TV8 yayın akışı, bugün nasıl olacak? 6 Nisan 2021 Salı TV8 dizi, film ve programları
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TV8’in haftalık yayın akışı içerisinde milyonları ekran başına kilitleyen yapımlar yer alıyor. Her sezonda yayın hayatında yer verdiği yarışma, dizi, sinema filmi ve sağlık programlarını kaçırmak istemeyenler “TV8’de bugün ne var?” sorusunun yanıtını aramaya başladılar. 

TV8’in haftalık yayın akışı içerisinde Pazar günü 06:30’da Oynat Bakalım ekranlara geliyor.Survivor Panorama canlı olarak  10:15’te ekranlarda olacak. 12.30'da ise Kırmızı Oda ekranlarda. Saatler 20:00 gösterdiğinde Survivor 2021 yeni bölümü ile severleriyle buluşacak. 

TV8 6 Nisan 2021 Pazar yayın akışı

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

08:30 Çook Yaşa

10:00 Süper 1 Takım

10:15 Survivor Panaroma

12:30 KIrmızı Oda

15:30 Survivor 2021

20:00 Survivor 2021

TV8  canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 06.04.2021 12:04
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Fox Tv Yayın AkışıFox Tv
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