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TV8 yayın akışı, bugün nasıl olacak? 23 Mart 2021 Salı TV8 dizi, film ve programları

Türkiye basınında da oldukça dikkat çeken TV8 yayın akışı, bugün nasıl olacak? Salı TV8 dizi, film ve programları haberine dair en yeni ayrıntılar basına aktarılmaya devam ediyor. TV8 yayın akışı, bugün nasıl olacak? Salı TV8 dizi, film ve programları konusunda merak ettiğiniz tüm yeni gelişmelerden 23 Mart 2021 Salı tarihli haberimizi okuyarak haberdar olabilirsiniz.

23 Mart 2021 Salı 12:01
TV8 yayın akışı, bugün nasıl olacak? 23 Mart 2021 Salı TV8 dizi, film ve programları
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TV8’in haftalık yayın akışı içerisinde milyonları ekran başına kilitleyen yapımlar yer alıyor. Her sezı-onda yayın hayatında yer verdiği yarışma, dizi, sinema filmi ve sağlık programlarını kaçırmak istemeyenler “TV8’de bugün ne var?” sorusunun yanıtını aramaya başladılar. 

TV8’in haftalık yayın akışı içerisinde Pazar günü 06:30’da Oynat Bakalım ekranlara geliyor.Survivor Panorama canlı olarak  10:45’te ekranlarda olacak. 13:00’de ise Doya Doya Modai ekranlarda. Saatler 20:00 gösterdiğinde Survivor 2021 yeni bölümü ile severleriyle buluşacak. 

TV8 23 Mart 2021 Salı yayın akışı

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07.15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

08:30 Sinema

10:45 Survivor Panorama 

13:00 Doya Doya Moda / Yeni Bölüm

17:15 Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler

20:00 Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler / Yeni Bölüm

00:15 Survivor Ekstra / Canlı

01.30 Doğduğun Ev Kaderindir

03:15 Doya Doya Moda

TV8  canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 23.03.2021 12:01
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Fox Tv Yayın AkışıFox Tv
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