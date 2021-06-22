TV8 yayın akışı, bugün nasıl olacak? 22 Haziran 2021 Salı TV8 dizi, film ve programları

TV8 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin büyük bir ilgiyle takip ettiği birçok yapım yer alıyor. Milyonları ekran başına kilitleyen yarışma programları ve dizilere ev sahipliği yapan kanalla ilgili izleyiciler ‘’22 Haziran 2021 Pazar TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.
TV8 22.06.2021 Pazar yayın akışı
06:30Oynat Bakalım
07:00Oynat Bakalım
08:30Çook Yaşa
09:45On Yaş Genç
10:30Süper 1 Takım
11:00Yerli Sinema
17:15Survıvor Panorama
20:00Survıvor
00:15Survıvor Ekstra
01:30Dizi
03:308*8
04:45Bilginiz Olsun
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Son Güncelleme: 22.06.2021 18:02