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TV8 yayın akışı, bugün nasıl olacak? 22 Haziran 2021 Salı TV8 dizi, film ve programları

Basın bülteninde büyük ilgi toplayan ve hala hakkında yeni ayrıntıların gündeme aktarılmaya devam ettiği TV8 yayın akışı, bugün nasıl olacak? Salı TV8 dizi, film ve programları haberine dair sıcak bilgileri öğrenmek istiyorsanız, siz de 22 Haziran 2021 Salı günü kaleme aldığımız haberimizi okuyabilirsiniz.

22 Haziran 2021 Salı 18:02
TV8 yayın akışı, bugün nasıl olacak? 22 Haziran 2021 Salı TV8 dizi, film ve programları
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TV8 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin büyük bir ilgiyle takip ettiği birçok yapım yer alıyor. Milyonları ekran başına kilitleyen yarışma programları ve dizilere ev sahipliği yapan kanalla ilgili izleyiciler ‘’22 Haziran 2021  Pazar TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

TV8 22.06.2021 Pazar yayın akışı

06:30Oynat Bakalım

07:00Oynat Bakalım

08:30Çook Yaşa

09:45On Yaş Genç

10:30Süper 1 Takım

11:00Yerli Sinema

13:15Kırmızı Oda

17:15Survıvor Panorama

20:00Survıvor

00:15Survıvor Ekstra

01:30Dizi

03:308*8

04:45Bilginiz Olsun

TV8 Canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ...


Son Güncelleme: 22.06.2021 18:02
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Tv8 Canlı YayınTv8 Yayın AkışıTv8
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