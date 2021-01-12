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TV8 yayın akışı, bugün nasıl olacak? 12 Ocak 2021 Salı TV8 dizi, film ve programları

TV8 yayın akışı, bugün nasıl olacak? Salı TV8 dizi, film ve programları konusu ile basın bülteninde büyük ilgi toplayan ve hala hakkında yeni ayrıntıların gündeme aktarılmaya devam ettiği TV8 yayın akışı, bugün nasıl olacak? Salı TV8 dizi, film ve programları haberine dair sıcak bilgileri öğrenmek istiyorsanız, siz de 12 Ocak 2021 Salı günü kaleme aldığımız haberimizi okuyabilirsiniz.

12 Ocak 2021 Salı 00:01
TV8 yayın akışı, bugün nasıl olacak? 12 Ocak 2021 Salı TV8 dizi, film ve programları
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Fox TV haftalık yayın akışı içerisinde Cumartesi günü izleyicilerin büyük bir ilgiyle izleyebilecekleri yapımlar bulunuyor. İzleyiciler sevdikleri dizi, yarışma programı ve ana haber bültenini kaçırmamak için ‘’Fox TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı.

Fox TV yayın akışı kapsamında Cumartesi günü Temizlik Benim İşim, Aşk Yeniden tekrar, Çağla ile Yeni Bir Gün, Zuhal Topal’la Sofrada ve Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber gibi sevilen yapımlar ekranlara taşınıyor. Fox TV günlük yayın akışı kapsamında Baraj yeni bölümü izleyicilerin karşısına çıkacak. Fox TV dizi yayın akışı içerisinde Baraj yeni bölümü, Zümrüdüanka tekrar bölümü ve Yasak Elma tekrar bölümü ekranlara taşınacak.

Fox TV 12 Ocak 2021 Cumartesi yayın akışı

08:30 Çalar Saat
11.15 Mehmet Özer İle Mutfakta
12:15 Kamera Arkası

13:00 Sen Çal Kapımı
15:45 Son Yaz
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Sen Çal Kapımı

Fox TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 12.01.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
Fox Tv Yayın AkışıFox Tv
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