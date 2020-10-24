İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Bakan Koca: 'Salgın Anadolu'da ikinci zirve döneminde'
Son Dakika
Bakan Koca: 'Salgın Anadolu'da ikinci...
Vergi borçlarına ve SGK prim borçlarına yapılandırma yolda!
Son Dakika
Vergi borçlarına ve SGK prim...
Türkiye kan donduran bu cinayeti uzun süre gündemde tutmuştu! Kızını vahşi bir şekilde öldüren katil babanın cezası belli oldu!
Türkiye kan donduran bu cinayeti...
Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararını açıkladı
Son Dakika
Merkez Bankası Ekim ayı faiz...

TV8 Türkiye Rapçisini Arıyor yarışması başvuru formu

Türkiye basınında yankı uyandıran TV8 Türkiye Rapçisini Arıyor yarışması başvuru formu hakkında güncel gelişmeler aktarılmaya devam ediyor. Hemen 24 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlanan haberimizi okuyabilir ve ile ilgili güncel ayrıntılardan anında haberdar olabilirsiniz.

24 Ekim 2020 Cumartesi 22:29
TV8 Türkiye Rapçisini Arıyor yarışması başvuru formu
Takip Et:

Türkiye Rapçisini Arıyor Yarışma Programı Başvuru Katılım Formu

Türkiye Rapçisini Arıyor yarışma programını TV8 yayınlarken başvuruyu ise tv8basvuru.com sitesi üzerinden yapabilmektesiniz.  Türkiye Rapçisini Arıyor yarışmasına başvuru formunda öncelik ad, soyad, doğum tarihi, İkamet ettiğiniz ülke, şehir, semt, ev adresi gibi bilgilerinizi doldurmanız gerekmektedir. Türkiye Rapçisini Arıyor yarışma programında başka programlardan farkı ise mahlas kullanmanız gerekmekte. Mahlas şarkıcının kullandığı takma ismi olacaktır.

Türkiye Rapçisini Arıyor Yarışması Katılım Şartları Başvuru Formu Soruları


Türkiye Rapçisini Arıyor yarışmasına katılmak için cevap vermeniz gereken sorular vardır ev adresi, e-posta adresi, Facebook, Twitteri Instagram adresi, TikTok, YouTube, adresleri ve cep telefonu numarası gibi. Rap şarkısı söylemekte olan çoğu kişi intenet üstünden yayın yapmaktadırlar bu sebepten dolayı sosyal medya kanalının adreslerini paylaşmaları istenmektedir.

Sonra müzikle ilgili sorulara geliyor. Topluluk önünde sahneye çıktınız, müzik eğitimi aldınız mı, profesyonel olarak müzikle ilgileniyor musunuz, daha önce albüm çıkardınız mı veya müzik sektöründe ünlü bir markayla çalıştınız mı, neden hip-hop müziği, en sevdiğiniz Türkçe ve yabancı rap şarkısı, müzik dışındaki hobiniz. Yarışma programı başvuru formundan bilgi verdik. Soruları doğru cevaplamalı ve başvuru formunu eksiksiz doldurmalısınız.

Türkiye Rapçisini Arıyor Başvuru Formu için: tv8basvuru.com

TV8 resmi web sitesi altında yapılan başvuru ekranından resmi Türkiye Rapçisini Arıyor fotoğrafının alt kısmından başvuru yapacaksınız, video başvurusuna tıklayarak, başvuru formunuzun seçeneklerini doldurmanız gerekiyor. Bilgileri doğru girmeniz durumunda başvurunuz değerlendirilerek tarafınıza iade edilecektir. Pandemi dolayısıyla Yüz yüze yarışma başvuruları almak yerine, intenet üzerinden aldılar. Bu nedenle başvurunun değerlendirme süreci de farklı olabilir.



Son Güncelleme: 24.10.2020 22:29
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yarışma ProgramıRapTv8
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Seda Sayan, yeni işiyle seyircilerin karşısına çıkıyor
Seda Sayan, yeni işiyle seyircilerin karşısına çıkıyor
Netflix'te yayınlanacak yeni Türk dizileri belli oldu
Netflix'te yayınlanacak yeni Türk dizileri belli oldu
Hızlı ve Öfkeli 11 serinin son filmi olacak
Hızlı ve Öfkeli 11 serinin son filmi olacak
Covid-19 konulu sinema filmi “Corontina”nın vizyon tarihi satandı
Covid-19 konulu sinema filmi “Corontina”nın vizyon tarihi satandı
Netflix, Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolde olacağı bilim-kurgu dizisi çekecek
Netflix, Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolde olacağı bilim-kurgu dizisi çekecek
Fox TV’nin sevilen dizisi Baraj’daki Fulya dikkatleri üzerinde topladı!
Fox TV’nin sevilen dizisi Baraj’daki Fulya dikkatleri üzerinde topladı!

Popüler Haberler

TV8 Türkiye Rapçisini Arıyor yarışması başvuru formu
Türk telekom 10 gb bedava nasıl yapılır? 2020
Askerlik yeri belirlenen kişiler askerlik yerlerini nasıl öğrenebilir?
Günlük burç yorumları 25 Ekim 2020 Pazar - Burç yorumunuza göre bugün neler yaşayacaksınız?
Seksenler Butik Ali kimdir? Hakan Bulut yaşı ve oynadığı diziler
Emekliliğe kavuşamayan kişilere devletten 2.135 TL maaş
TRT1 Masumlar Apartmanı dizisi beğenildi mi, izlendi mi, dizi tutar mı?
Ziraat Bankası sera kredisi şartları nelerdir? 2020
Seksenler Fehmi Baba diziye geri gelecek mi?
Kendi rızası ile işinden ayrılan kişiler tazminat alabilir mi?
2020-2021 Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman başlayacak, başvurular nereden ve nasıl yapılacak?
Bireysel emeklilik sistemi iptal işlemleri nelerdir? BES nasıl iptal edilir?
MSB şehit sorgulama nasıl yapılır? E-Devlet MSB şehit isimi sorgulama
Askerler Ne Zaman Terhis Olacak? Yeni Askerlik Sistemi Yasası Ne Zaman Yürürlüğe Girecek?
Hamilelik kaç günde belli olur? Gebelik kan testi ne zaman yapılır ve belli olur?
Gönül Dağı dizisi Taner kimdir? Berk Atan yaşı ve oynadığı diziler
Kuzey Yıldızı Cevher kimdir? Cengiz Bozkurt biyografisi
Gönül Dağı dizisi Zahide kimdir? Ecem Özkaya nerelidir?
Gönül Dağı dizisi Veysel (Semih Ertürk) kimdir?
Zümrüdüanka dizisi Furkan karakterini kim canlandırıyor? Orkun Huylu biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Gönül Dağı dizisi Ağıtçı Hüseyin kimdir? Erdal Cindoruk nerelidir?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.