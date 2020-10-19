TV8 Türkiye Rapçisini Arıyor yarışması başvuru adresi, başvuru şartları ve whatapp numarası

Türkiye Rapçisini Arıyor Yarışma Programı Başvuru Katılım Formu

Türkiye Rapçisini Arıyor yarışma programını TV8 yayınlarken başvuruyu ise tv8basvuru.com sitesi üzerinden yapabilmektesiniz. Türkiye Rapçisini Arıyor yarışmasına başvuru formunda öncelik ad, soyad, doğum tarihi, İkamet ettiğiniz ülke, şehir, semt, ev adresi gibi bilgilerinizi doldurmanız gerekmektedir. Türkiye Rapçisini Arıyor yarışma programında başka programlardan farkı ise mahlas kullanmanız gerekmekte. Mahlas şarkıcının kullandığı takma ismi olacaktır.

Türkiye Rapçisini Arıyor Yarışması Katılım Şartları Başvuru Formu Soruları

Türkiye Rapçisini Arıyor yarışmasına katılmak için cevap vermeniz gereken sorular vardır ev adresi, e-posta adresi, Facebook, Twitteri Instagram adresi, TikTok, YouTube, adresleri ve cep telefonu numarası gibi. Rap şarkısı söylemekte olan çoğu kişi intenet üstünden yayın yapmaktadırlar bu sebepten dolayı sosyal medya kanalının adreslerini paylaşmaları istenmektedir.

Sonra müzikle ilgili sorulara geliyor. Topluluk önünde sahneye çıktınız, müzik eğitimi aldınız mı, profesyonel olarak müzikle ilgileniyor musunuz, daha önce albüm çıkardınız mı veya müzik sektöründe ünlü bir markayla çalıştınız mı, neden hip-hop müziği, en sevdiğiniz Türkçe ve yabancı rap şarkısı, müzik dışındaki hobiniz. Yarışma programı başvuru formundan bilgi verdik. Soruları doğru cevaplamalı ve başvuru formunu eksiksiz doldurmalısınız.

Türkiye Rapçisini Arıyor Başvuru Formu için: tv8basvuru.com

TV8 resmi web sitesi altında yapılan başvuru ekranından resmi Türkiye Rapçisini Arıyor fotoğrafının alt kısmından başvuru yapacaksınız, video başvurusuna tıklayarak, başvuru formunuzun seçeneklerini doldurmanız gerekiyor. Bilgileri doğru girmeniz durumunda başvurunuz değerlendirilerek tarafınıza iade edilecektir. Pandemi dolayısıyla Yüz yüze yarışma başvuruları almak yerine, intenet üzerinden aldılar. Bu nedenle başvurunun değerlendirme süreci de farklı olabilir.