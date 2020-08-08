TV8 Top Model yarışması Türkiye Modelini Arıyor başvuru şartları neler? Türkiye Modelini Arıyor yarışması başvuru formu ve şartları

Yeni yayın sezonuna hazırlanan kanallardan birisi olan Tv8, yeni program formatları ile izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Türkiye’nin güzelini seçmek isteyen Acun Ilıcalı, yeni yarışma formatı ile birlikte birbirinden güzel modelleri ekran karşısına çıkaracak.

Tv8'de başlayacak yeni yarışma programı Türkiye Modelini Arıyor ile birlikte izleyicileri ekran başına kilitlemeyi hedefleyen Acun Ilıcalı, yarışmanın başlama tarihini Ağustos olarak açıkladı. Türkiye’nin dört bir yanından gelecek binlerce güzel ve yakışıklıyı kapsayacak olan yeni yarışmayı kazanan büyük ödüle de kavuşmuş olacak.

Birbirinden farklı formattaki yarışma programları ile Türkiye’nin kalbinde taht kuran Acun Ilıcalı, yeni yarışma programı ile birlikte yarışmaya katılanların kariyerleri için de önemli bir fırsat sunmuş olacak.

Tv8 Top Model’e nasıl başvuru yapılır? Başvuru formu

Yarışmaya katılacak olan kişiler ile anlaşma yapan kanal, bu anlaşma ile birlikte yarışmacıların menajerliğini üstlenmektedir. Yarışmada başarılı olan kişilerin ileriye dönük projelerinde ise Tv8, bu anlaşma gereği kazanç elde edebiliyor. Öneğin bir yarışmacı, Top Model yarışmasından sonra diğer bir iş ile ilgili anlaşma sağlaması halinde kanal, yarışmacının kazandığı ücretin belli bir oranını kendisi yetiştirme parası olarak alabiliyor.

Tv8 ekranlarında başlayacak yeni yarışmaya başvuru yapmak isteyenler, Acun Medya resmi intenet sitesini ziyaret ederek, yarışma ile ilgili paylaşılmış olan başvuru formlarını doldurmaları halinde yarışmaya başvuru sağlamış olacaklar.