TV8 Survivor yeni sezonne zaman başlayacak? Survivor 2021 yeni sezon olacak mı?

Yayınlandığı her sene reytinglerde en üst sıralara yerleşen Survivor programının bu sezon ne zaman ekranlardaki yerini alacağı merak edilenler arasında yer alıyor. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı tarafından uzun senelerdir ortaya konan ve TV 8 kanalında izleyicileri ile buluşan Survivor programıyla alakalı yeni iddialar ortaya konmuştu. Ayrıca önceki sezon tüm Türkiye’de Covid-19 salgınının başlaması ile birlikte Survivor’a izleyiciler tarafından büyük ilgi göstermişti.

Survivor 2021 kadrosunda kimler olacak?

Survivor 2021 ne zaman yayınlanacak?

Survivor 2021 kadrosunda hangi yarışmacıların yer alacakları konusunda herhangi bir açıklama yapılmış değil. Ancak ortaya atılan iddialara göre geçtiğimiz sezonda ilk haftada sakatlanarak yarışmaya veda eden Uğur Pektaş, sakatlığı sonrasında yarışmadan ayrılmak zorunda kalan Hikmet Tuğsuz ve daha önce şampiyonluk deneyimini yaşamış Turabi Çamkıran’ın yer alacakları ifade edilmişti.

2021 senesinde yayınlanacak olan Survivor programının yayınlanacağı tarih belli olmadı. Yarışmayla alakalı çalışmaların devam ettiği ve önümüzdeki birkaç ay içerisinde programın yayınlanacağı düşünülüyor.