TV8 Survivor yeni eleme sistemi nasıl olacak?

Yavaş yavaş finale yaklaşan Survivor 2021’de büyük bir heyecan yaşanıyor. Yarışmada adaların birleşmesi ile yeni bir dönem başladı ve yarışmacılar bundan sonra dokunulmazlığı bireysel olarak oynayacaklar. Hal böyle olunca eleme sisteminde de değişiklik yapıldı. Peki, Survivor yeni eleme sistemi nasıl olacak?
Dokunulmazlık oyununda yapılan değişiklikten dolayı oyunlar artık, Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günleri oynanacak ve Pazartesi günü oylama yapılacak. Ancak yapılan değişiklikle beraber oylama sadece gitme adayı olan yarışmacılar arasından gerçekleşecek ve en fazla 3 kişi aday olabilecek.
Son Güncelleme: 04.06.2021 11:53