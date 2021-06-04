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TV8 Survivor yeni eleme sistemi nasıl olacak?

TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor’da finale az bir süre kaldı. Yarışmacıları ve seyirciyi final heyecanının sardığı bugünlerde yarışmanın formatında birtakım değişiklikler yapıldığı ve eleme sisteminin değiştiği bilgisi verildi. Peki, Survivor yeni eleme sistemi nasıl olacak? İşte merak edilen o sorunun yanıtı…

04 Haziran 2021 Cuma 11:53
TV8 Survivor yeni eleme sistemi nasıl olacak?
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Yavaş yavaş finale yaklaşan Survivor 2021’de büyük bir heyecan yaşanıyor. Yarışmada adaların birleşmesi ile yeni bir dönem başladı ve yarışmacılar bundan sonra dokunulmazlığı bireysel olarak oynayacaklar. Hal böyle olunca eleme sisteminde de değişiklik yapıldı. Peki, Survivor yeni eleme sistemi nasıl olacak?

TV8’de ekranlara gelen Survivor Ekstra isimli programda yarışmada kural değişikliği yapılacağı bilgisi verildi. Sunucu İhsan Tarkan’ın yaptığı açıklamaya göre, bundan sonra yarışmacılar takımları için değil bireysel yarışacaklar ve 3 dokunulmazlık oynanacak. Oynanan 3 oyundan 2’sini alan yarışmacı dokunulmazlığı kazanacak. Ayrıca, 2 dokunulmazlığı alarak dokunulmaz olan yarışmacının eleme adayı olduğu durumda adaylığı düşecek.

Dokunulmazlık oyununda yapılan değişiklikten dolayı oyunlar artık, Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günleri oynanacak ve Pazartesi günü oylama yapılacak. Ancak yapılan değişiklikle beraber oylama sadece gitme adayı olan yarışmacılar arasından gerçekleşecek ve en fazla 3 kişi aday olabilecek.


Son Güncelleme: 04.06.2021 11:53
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