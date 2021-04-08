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TV8 Survivor Ekstra programının sunucusu Melisa Emirbayer kimdir? Melisa Emirbayer'ın hayatı

Gündemin önemli başlıklarından birisi haline gelen TV8 Survivor Ekstra programının sunucusu Melisa Emirbayer kimdir? Melisa Emirbayer'ın hayatı haberinde sular durulmuyor. Siz de hemen 8 Nisan 2021 tarihli haberimizi okuyarak en yeni ayrıntılardan anında haberdar olabilirsiniz.

08 Nisan 2021 Perşembe 00:24
TV8 Survivor Ekstra programının sunucusu Melisa Emirbayer kimdir? Melisa Emirbayer'ın hayatı
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Daha önce Survivor yarışmasında yarışan ve Survivor Extra’nın yeni sezonunda yarışmanın sunucusu olarak karşımıza çıkan Melisa Emirbayer’in kim olduğu araştırılmaktadır. Emirbayer, Survivor Extra’da yeni sezonda yaşanan olaylar ve yarışmalar hakkında yorumlar yapmaktadır. Peki Melisa Emirbay kimdir?

Melisa Emirbay kimdir?

1995 yılının 2 Kasım gününde İzmir’de dünyaya gelen Melisa Emirbayer, Dokuz Eylül Üniversitesi’nde Yüzme Antrenörlüğü bölümünü bitirmiştir. 7 yaşında yüzmeye başlayan Melisa Emirbayer, Galatasaray ve Fenerbahçe Spor Klüpleri’nde yüzmüştür. Kurbağa stili yüzüş ile şampiyonlukları bulunan Emirbay’ın pek çok madalyası bulunmaktadır. 2009 yılında Milli Takım’da görev alan Melisa Emirbay kurbağa stili yüzmede 200 metrede Türkiye rekoru kıran Emirbay ayrıca Göztepe Spor Kulübü’nde  antrenörlük yapmıştır.

Emirbay, şu anda Survivor Extra programında sunuculuk yapmaktadır.



Son Güncelleme: 08.04.2021 00:24
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Anahtar Kelimeler:
MelisaemirbayerExtraSurvivor
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