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TV8 Survivor 88. bölüm canlı izle! 9 Mayıs 2021 Survivor yeni bölüm izle

TV 8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor 2021 88.yeni bölüm canlı izle, Survivor yeni bölüm izle 9 Mayıs 2021 Pazar akşamı ekranlara geliyor. Survivor 2021 88.bölümde yeni takımlar dokunulmazlık oyununda karşı karşıya gelecek. Survivor 88.bölüm ful hd, kesintisiz olarak TV 8 ekranlarından bu akşam yayınlanacak.

09 Mayıs 2021 Pazar 18:43
TV8 Survivor 88. bölüm canlı izle! 9 Mayıs 2021 Survivor yeni bölüm izle
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TV 8 ekranlarının reyting rekortmeni yarışması Survivor 2021 tüm hızıyla devam ediyor. Survivor 2021 9 Mayıs Pazar günü 88.yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Survivor 2021 canlı izle, yeni bölümde ilk dokunulmazlık oyunu gerçekleşecek.

Survivor 2021 88.bölüm tek parça ve ful hd olarak TV 8 ekranlarından 9 Mayıs 2021 Pazar günü saat 20:00’de yayınlanacak.

Survivor 2021 88.bölümde ne olacak?

Survivor 2021’in bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümünde yeni takımların belirlenmesinin ardından ilk dokunulmazlık oyunu oynanacak. Aylardır zorlu şartlarda takım arkadaşlarıyla mücadele veren yarışmacılar yeni takımlarıyla eski arkadaşlarına karşı yarışmanın en önemli oyununda karşı karşıya gelecek. Nefes kesecek dokunulmazlık oyununun ardından oyunu kaybeden takım ada konseyinde eleme adayını belirleyecek.

Survivor 2021 88.bölüm canlı izle, tek parça ve kesintisiz olarak izleyici karşısına çıkacak. Yarışmanın sevenleri Survivor 2021 yeni takımlar nasıl, Survivor son bölümde ne oldu, Survivor 2021 eleme adayı kim sorularını sık sık gündeme getiriyor. Survivor 2021’de yarışmasıyla ilgili merak edilen soruların yanıtını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Survivor 2021 yeni takımlar kim kim?

Survivor 2021 ünlüler ve gönüllüler takımlarıyla başlamıştı. Yarışmada geçen hafta takımlar karma hale getirildi ve mavi ile kırmızı takım olmak üzere yeni takımlar oluştu.

Mavi Takım:

Steven, Merve Aydın, Poyraz, Ayşe, Dora ve Sergen yer aldı.

Kırmızı takım:

Berkay, Batuhan, Aleyna Çalışkan, Aleyna Kalaycıoğlu ve İsmail Balaban

Survivor 2021 konusu

Bugüne kadar birçok farklı konseptle hazırlanan Survivor yarışması en çok beğenilen format olan Ünlüler Gönüllüler formasıyla 2021 sezonunda başladı.

Ünlüler ve gönüllüler takımları 6 kadın ve 6 erkek yarışmacı olmak üzere 12’şer kişiden oluşturuldu. Bu sene gönüllüler takımında bir kadın yarışmacı fazlaydı ve yarışmanın ilk bölümünde yapılan oylama sonucunda gönüllüler takımında İlayda Şeker ünlüler takımına geçti. Takımlar 11-11 olarak eşitlendi ve yarışma başladı.

Survivor 2021 yarışmasının sene başında yayınlanan fragmanlarında bu sene ünlüler ve gönüllüler formatının olduğu açıklanmış ardından Survivor 2021 yarışmacıları kimler sorusu yanıtlanmıştı. Bu yıl Survivor’da kimler yarışacak sorusu gündemi oldukça meşgul etmişti.

Survivor 88.bölüm tek parça izlemek için tıklayınız.





Son Güncelleme: 09.05.2021 18:43
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