TV8 Survivor 2021 ne zaman final yapacak?

Geçen sezonda hem yarışmacılarla hem de yaşanan olaylarla seyircileri ekrana kilitleyen yarışma programı Survivor, bu sezon reytinglerde düşüş yaşıyor. Bu seneki bölümlerde yavaş ilerleme kaydeden yarışmanın final yapabileceği düşünülüyor.

Reytinglerdeki düşüşün nedeni ne?

Adada zor şartlar altında hayatta kalma mücadelesi veren yarışmacılar gün geçtikçe enerji kaybetmekte ve bu durum performanslarını etkilemekte. Çıktıkları her yarışmada daha zorlayıcı parkurlarla karşılaşan oyuncular hem dokunulmazlık için hem de yemek ödülleri için çabalıyor. Bu sezonda olayların gidişatının ağır olması ve yeterli heyecana ulaşılmamasından ötürü programın nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor. Reytinglerdeki ani düşüşten dolayı ilerleyen bölümlerde final kararı alınıp alınmayacağı da merak edilenler arasında yer alıyor.

Survivor izleyicileri tepki gösteriyor!

İzleyiciler artık programdan tat alamadıklarını ve heyecanını yitirdiklerini dile getiriyorlar. Survivor’un sezona aniden girişinin ardından hızlı bir yükseliş yapması beklenirken izlenme oranlarındaki düşüş gözleri Acun Ilıcalı’ya dikiyor.

Survivor tutkunları durumun böyle olmasına sosyal medyadan tepki gösteriyor. Şikayetlerini “Survivor’un eski tadı kalmadı.” i “Kavga ve dövüşten farklışeyler olsun!” tarzında yorumlarla dile getiriyorlar. Survivor tepkilerin karşısında reyting sıralamasında birincilikten yedinci sıraya kadar düşmüş durumda. Programın gidişatının nasıl olacağı herkes tarafından merak konusu.

Survivor 2021 final mi yapacak?

Seyirciler programın final yapacağını düşünse de yetkili mercilerden resmi bir açıklama gelmedi. Seyirciler olumsuz yorumları ile final beklentisinde.