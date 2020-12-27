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TV8 Survivor 2021 ne zaman başlayacak? Yayın tarihini sonunda açıklandı!

Survivor 2021 sezonunda yer alacak olan yarışmacılar merak edilmeye başlandı. TV 8 ekranlarının vazgeçilmez yarışma programı olan Survivor'un ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Yarışmanın hayranları yeniz sezonda yarışacak kişileri ve yayın tarihini araştırmaya başladı.

27 Aralık 2020 Pazar 22:13
TV8 Survivor 2021 ne zaman başlayacak? Yayın tarihini sonunda açıklandı!
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TV 8 ekranlarında yeni sezonuna başlayacak olan Survivor yarışma programı, seyirciler tarafından merak içerisinde takip ediliyor. Yeni sezonda yer alçak olan isimler ve yayın tarihinin ne zaman olacağı merakla bekleniyor.

Survivor ne zaman başlayacak?

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını yaptığı ve TV8 ekranlarında sunduğu Survivor 2021 yarışmasının sezonu 9 Ocak Cumartesi günü saat 20: 00'de TV8'de başlayacak.

Ünlüler-Gönüllüler şeklinde düzenlenecek olan Survivor 2021 yarışma programında yer alacak olan yarışmacılar ve yayın tarihinin ne zaman olacağı merak konusu oldu. Büyük bir izleyici kitlesini barındıran Survivor programı, sabırsızlıkla beklenmektedir. Geçen sezon birbirinden yetenekli yarışmacıların rekabet ettiği yarışmada şampiyon Cemalcan Canseven olmuştu.

Acun Ilıcalı’nın hem yapımcılığında hem de sunuculuğunda yer aldığı Survivor programının yarışmacı kadrosu netleşti. Ünlülerin bulunduğu kadro uzun zaman içerisinde netlik kazandı.

Cemal Hünal

Survivor 2021yarışmacılarından açıklanan ilk kişi Cema Hünal oldu. Acun Ilıcalı'nın sosyal medya hesabından Cemal Hünal'ın fotoğrafını “Issız Adam, Issız Ada” yazısıyla paylaşması Survivor 2021 kadrosunun ilk kişisi olarak kabul edildi.

Batuhan Karacakaya

Batuhan Karacakaya, Survivor 2021 kadrosunda yer alacağından emin olunan bir diğer ünlü. Sosyal medya hesabından "Hissediyorum. İyi şeyler olacak" paylaşımını yapan oyuncunun Survivor 2021 kadrosuna dahil olması muhtemel. Aşkı Memnu dizisinde Bülent karakteriyle büyük bir kitle tarafından bilinen Batuhan Karacakaya; Bıçak Sırtı ve Diriliş Ertuğrul gibi başarılı yapımlarda rol almıştır. 23 yaşındaki oyuncu Survivor 2021 kadrosunun en genç yarışmacılardan birisi.

Öykü Çelik

Survivor 2021 kadrosundaki bir diğer ünlü isim ise Öykü Çelik. Geçtiğimiz günlerde Bebek'te muhabirler tarafından yakalanan Öykü Çelik, "Spordan çıktım. Survivor'a hazırlanıyorum" dedi. Show TV’de kısa süre yayınlayan Şeref Sözü isimli dizisi rol almış olan Çelik, Survivor 2021 yarışmasında performansının nasıl olacağı merakla bekleniyor.

Barış Özbek

Survivor 2021 kadrosunda adı geçen bir diğer ünlü isim ise Barış Özbek. Galatasaray ve Trabzonspor futbol kulüplerinde forma giyen futbolcu Barış Özbek, Survivor 2021 kadrosuna dahil olduğu düşünülüyor.

Okan Kurt

Survivor 2021 kadrosunda yer alması beklenilen bir diğer isim ise Okan Kurt. Demet Akalın, Star TV ekranlarında yayınlanan 'Demet ve Alişan ile Sabah Sabah' programında eşi Okan Kurt'un Survivor 2021 kadrosuna dahil olacağını ima etse de henüz kesinleşmiş bir açıklama bulunmamaktadır. Okan Kurt'un Survivor 2021 yarışmacıları arasında yer alacağı düşünülüyor.

Celal Sarıgül

Survivor 2021 kadrosundaki bir diğer isim ise Celal Sarıgül. Türkiye 2020 MasterChef yarışmacısı Celal Sarıgül'ün Survivor 2021 kadrosunda yer alması güçlü bir olasılık gibi görünüyor.

Mustafa Aydın

Survivor 2021 kadrosuna dahil olması muhtemel bir diğer kişi ise Mustafa Aydın. MasterChef Türkiye 2019 kadrosunda yer alan Hürmüz Mustafa lakabıyla bilinen Mustafa Aydın, Survivor 2021 kadrosunda yer alacağı haberi hayranlarını heyecanlandırdı.

Survivor 2021 takım kadrosu Turabi Çamkıran, Hikmet Tuğsuz, Uğur Pektaş gibi isimler konuşulsa da henüz kesinleşmedi. Bu isimlerin Survivor 2021 kadrosuna dahil edilip edilmeyeceği önümüzdeki günlerde netleşecek.



Son Güncelleme: 27.12.2020 22:13
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Survivor2021TV 8
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