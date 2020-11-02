TV8 Survivor 2021 ne zaman başlayacak?

TV8 ekranlarında yayınlanan fenomen yarışma Survivor 2021’in ne zaman başlayacağı merakla araştırılıyor. Acun Ilıcalı’nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği Survivor ile ilgili yeni detaylar belli olmaya başladı.

Survivor elemeleri nerede olacak?

26 EYLÜL 2020 / İSTANBUL – İstanbul-Hilton Istanbul Bosphorus

Adres: Harbiye, Cumhuriyet Cd. No:50, 34367 Şişli/İstanbul

Telefon: (0212) 315 60 00

27 EYLÜL 2020 / İSTANBUL – Seba Office Boulevard

ADRES: Ayazağa mahallesi cendere caddesi yolu no:13 seba office boulevard c blok acun medya (VADİ İSTANBUL AVM ye 5 dakika yürüme mesafesinde)

TEL: 02123318100

26-27 EYLÜL 2020 / ANKARA – DEMONTİ OTEL

ADRES: Kavaklıdere, Esat Cd. no 8, 06680 Çankaya/Ankara

TEL: (0312) 417 08 08

26-27 EYLÜL 2020 / İZMİR- MÖVENPİCK OTEL

Adres: Cumhuriyet Blv No 138 Pasaport, 35210 İzmir

Telefon: (0232) 488 14 14

Survivor ne zaman başlayacak?

Survivor 2021 yarışması 16 Ocak 2021 itibariyle yayın hayatına başlayacak. Yarışmanın başlayacağı bir diğer tarih ise 23 Ocak 2021 olarak iddia edildi.

Survivor 2021’e katılacak isimler kimler?

Sosyal medya üzerinden Survivor 2021’e katılacağı iddia edilen isimler arasında;

Hamza Dursun,

Yasemin Zengin,

Uğur Şipal,

Ağla Büyükakçay,

Serbay Çelikbaş,

Fester Abdü,

Kaan Koca yer alıyor.

Yarışmaya katılacak yeni isimler henüz belli olmadı ancak sosyal medya üzerinden bazı isimlerin yarışmaya katılacağı iddia ediliyor.