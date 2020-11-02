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TV8 Survivor 2021 kimler yer alacak? Turabi Survivor 2021 kadrosunda olacak mı?

Her sene yayınlanan ve izleyicilerin büyük ilgisiyle karşılaşan Survivor ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. 2021 senesinde All Star şeklinde yapılması beklenen yarışmada geçtiğimiz senelerde şampiyonluk elde etmiş Turabi'nin de yer alacağı iddia ediliyor...

02 Kasım 2020 Pazartesi 20:07
TV8 Survivor 2021 kimler yer alacak? Turabi Survivor 2021 kadrosunda olacak mı?
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TV 8 ekranlarında her sene yayınlanan ve izleyiciler tarafından en çok takip edilen yarışmaların başında gelen Survivor’da 2021 senesinde hangi isimlerin yarışacağı merak edilmeye başlandı.


Önümüzdeki aylarda yayınlanmaya başlayacak olan Survivor yarışması için kadro çalışmaları devam ediyor. Diğer yandan yarışmacıların geçtiğimiz dönemde olduğu gibi ünlüler gönüllüler olarak mı yoksa all star olarak mı şekilleneceği merak edilenler arasında yer alıyor.

Survivor 2020 kapsamındaki yarışmacılara bakıldığında futbolcu Sercan Yıldırım, Aycan Yanaç, sosyal medya fenomeni Cemal Can Canseven gibi isimler yer alıyordu. Son şampiyon Cemal Can Canseven ise program bittikten sonra bile uzun süre gündemdeki yerini korumuştu.

Turabi Yeniden Survivor’da mı Yarışacak?

Diğer yandan 2021 senesinde düzenlenecek olan Survivor yarışmasında geçtiğimiz senelerde de yarışan ve şampiyonlukları bulunan Turabi Çamkıran’ın yer alacağına yönelik iddialar ortaya kondu. Survivor 2021’in All Star şeklinde gerçekleştirilmesine karar verilmesi halinde, geçtiğimiz senelerde pek çok şampiyonluğu bulunan Turabi’nin de yarışmacı kadrosunda yer alması bekleniyor.



Son Güncelleme: 02.11.2020 20:07
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Anahtar Kelimeler:
SurvivorTV 8Cemal Can CansevenTurabi ÇamkıranSurvivor 2021
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