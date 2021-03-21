İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7 gün sınırlaması getirildi..
Son Dakika
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7...
İkinci el cep telefonu tamir ve bakımını yapan iş yerlerinde yeni dönem!
Son Dakika
İkinci el cep telefonu tamir...
Twitter, bant daraltma uygulaması öncesi geri adım attı: Temsilci atıyor!
Son Dakika
Twitter, bant daraltma uygulaması öncesi...
Bakan Koca duyurdu: Sağlık çalışanlarına verilen ek ödemelerde köklü değişiklik!
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu: Sağlık çalışanlarına...

TV8 Survivor 2021 Birleşme partisine katılacak ünlüler kimler?

Survivor 2021 Birleşme Partisine kimler katılacak? Survivor 2021 Birleşme Partisine hangi ünlüler katılacak? Survivor 2021 Birleşme Partisine kimler konuk olacak? Survivor 2021 Birleşme Partisi ne zaman? TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021 yarışması izleyicileri Birleşme Partisine hangi ünlülerin katılacağını merakla araştırıyor. İşte Survivor 2021 Birleşme Partisine katılacak ünlüler...

21 Mart 2021 Pazar 15:22
TV8 Survivor 2021 Birleşme partisine katılacak ünlüler kimler?
Takip Et:

TV 8 ekranlarında heyecanın doruklarda izlendiği Survivor yarışmasının birleşme partisinde hangi ünlülerin yer alacağı Survivor izleyenleri tarafından merakla araştırılıyor.

Survivor 2021 Birleşme partisine hangi ünlüler katılacak?

Acun Medya yapım şirketi tarafından yapılan Survivor 2021 yarışmasının sunuculuğunu Acun Ilıcalı’nın yaptığı, yayınlandığı ilk günden bu yana ekranlarda adından söz ettiren Survivor yarışmasında gerçekleştirilecek olan birleşme partisine dünyaca ünlü olan şarkıcı Jason Derulo yer alacak ve herkesin akıllarına kazınan şarkılarını seslendirecek. Jason Derulo’nun yanı sıra birleşme partisine geçen sezonun yarışmacılarından Cemal Can Cansever’de konuk olacak.

Survivor 2021 yarışması birbirinden heyecanlı yeni bölümleriyle TV 8 ekranlarında Çarşamba ve Cuma günleri haricinde ekranda yer alacak!

 

 



Son Güncelleme: 21.03.2021 15:22
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Survivor 2021 Birleşme PartisiSurvivor 2021TV 8Acun IlıcalıJason DeruloCemal Can Cansever
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zahide Yetiş programı bitti mi, neden bitti? Zahide Yetiş'le Gelin Görün devam eder mi, yeni programı ne zaman başlayacak?
Zahide Yetiş programı bitti mi, neden bitti? Zahide Yetiş'le Gelin Görün devam eder mi, yeni programı ne zaman başlayacak?
One Small Problem filmi konusu ve oyuncuları
One Small Problem filmi konusu ve oyuncuları
Show TV Kırmızı Kamyon ne zaman başlayacak? Kırmızı Kamyon dizi konusu ve oyuncuları
Show TV Kırmızı Kamyon ne zaman başlayacak? Kırmızı Kamyon dizi konusu ve oyuncuları
Halil Umut Meler kimdir? Halil Umut Meler hangi takımı tutuyor?
Halil Umut Meler kimdir? Halil Umut Meler hangi takımı tutuyor?
Masum 365. bölüm fragmanı ve 22 Mart 2021 Pazartesi özeti Kanal 7
Masum 365. bölüm fragmanı ve 22 Mart 2021 Pazartesi özeti Kanal 7
Show TV Arıza final mi yapacak? Arıza ne zaman final yapacak?
Show TV Arıza final mi yapacak? Arıza ne zaman final yapacak?

Popüler Haberler

Arıza dizisi Burak karakteri kimdir? Olgun Toker'in hayatı ve yer aldığı diziler
Hercai dizisine katılan Ayşegül Günay kimdir? Füsun karakteri kimdir?
Savaşçı dizisi Çiğdem Teğmen kimdir? Gaye Turgut Evin'in yer aldığı diziler
Kefaret dizisi Can karakterini kim canlandırıyor? Göktan Oktay Göztepe biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Kefaret dizisi Meltem karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Özgecan Özacar kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Renault Captur kampanyası fiyat listesi 2021
Kefaret dizisi Meltem kimdir? Özge Özacar kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Rüyada bulgur görmek görmek neye işaret eder? Rüyada bulgur görmenin anlamları ve yorumları
Kefaret oyuncu kadrosu ve dizi konusu
Arıza hangi günler yayınlanıyor, tekrarları ne zaman, saat kaçta?
Düşük faiz oranlarıyla konut kredisi veren bankalar hangileridir? 19 Mart 2021 Cuma En uygun konut kredisi faizleri
Tozkoparan İskender Adabeyli Adası gerçek mi? Dizi çekimleri nerede yapılıyor?
Yağ oranı düşük diyet programı nasıl yapılır? Yağ oranı düşük diyet programı özellikleri
CİMER şikayeti nasıl yapılır? E-devlet ile Cimer şikayet kaydı ve şikayet sorgulama işlemleri
La Casa De Papel ne demektir, anlamı nedir?
Arıza dizisi Halide kimdir? Ayça Ayşin Turan nerelidir?
Bein sport Connect Beşiktaş Fenerbahçe maçı tek maç nasıl alınır? Bein Connect BJK FB derbi maçı tek maç paketi
One Small Problem filmi konusu ve oyuncuları
Kefaret dizisi Meltem’i kim canlandırıyor? Özge Özacar'ın biyografisi
Bir Şansım Olsa whatsapp başvuru numarası ve başvuru formu
Peugeot SUV 5008 kampanyası fiyat listesi 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.