TV8 Survivor 2021 Birleşme partisine katılacak ünlüler kimler?

TV 8 ekranlarında heyecanın doruklarda izlendiği Survivor yarışmasının birleşme partisinde hangi ünlülerin yer alacağı Survivor izleyenleri tarafından merakla araştırılıyor.

Survivor 2021 Birleşme partisine hangi ünlüler katılacak?

Acun Medya yapım şirketi tarafından yapılan Survivor 2021 yarışmasının sunuculuğunu Acun Ilıcalı’nın yaptığı, yayınlandığı ilk günden bu yana ekranlarda adından söz ettiren Survivor yarışmasında gerçekleştirilecek olan birleşme partisine dünyaca ünlü olan şarkıcı Jason Derulo yer alacak ve herkesin akıllarına kazınan şarkılarını seslendirecek. Jason Derulo’nun yanı sıra birleşme partisine geçen sezonun yarışmacılarından Cemal Can Cansever’de konuk olacak.

Survivor 2021 yarışması birbirinden heyecanlı yeni bölümleriyle TV 8 ekranlarında Çarşamba ve Cuma günleri haricinde ekranda yer alacak!