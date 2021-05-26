İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
21 Mayıs 2021 vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 10 binin altında
Son Dakika
21 Mayıs 2021 vaka tablosu...
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Son Dakika
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana...
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor? Uzman isimden çarpıcı yanıt
Son Dakika
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor?...
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!

TV8 Survivor 103. bölüm canlı izle! 26 Mayıs 2021 Survivor yeni bölüm izle

TV 8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor 2021 103.yeni bölüm canlı izle, Survivor yeni bölüm izle 26 Mayıs 2021 Çarşamba akşamı ekranlara geliyor. Survivor 2021 103.bölümde takımlar dokunulmazlık oyununda karşı karşıya gelecek. Survivor 103.bölüm ful hd, kesintisiz olarak TV 8 ekranlarından bu akşam yayınlanacak.

26 Mayıs 2021 Çarşamba 19:03
TV8 Survivor 103. bölüm canlı izle! 26 Mayıs 2021 Survivor yeni bölüm izle
Takip Et:

TV 8 ekranlarının reyting rekortmeni yarışması Survivor 2021 tüm hızıyla devam ediyor. Survivor 2021 26 Mayıs Çarşamba günü 103.yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Survivor 2021 canlı izle, yeni bölümde ikinci dokunulmazlık oyunu gerçekleşecek.

Survivor 2021 103.bölüm tek parça ve ful hd olarak TV 8 ekranlarından 26 Mayıs 2021 Çarşamba günü saat 20:00’de yayınlanacak.

Survivor 2021 103.bölümde ne olacak?

Survivor 2021’in bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümünde yeni takımların belirlenmesinin ardından haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynanacak. Aylardır zorlu şartlarda takım arkadaşlarıyla mücadele veren yarışmacılar yeni takımlarıyla eski arkadaşlarına karşı yarışmanın en önemli oyununda karşı karşıya gelecek. İlk dokunulmazlık oyunu dün gönüllüler takımı kaybetmişti.

Survivor 103.bölüm tek parça izlemek için tıklayınız.

Survivor 2021 eleme adayı kim oldu?

Survivor 2021’de heyecan dokunulmazlık oyunuyla devam etti. Son olarak 99.bölümde haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Dokunulmazlığın ilk ayağın mavi takım kaybetti ve Poyraz kendi adını yazmalarını takım arkadaşların istedi. Bu şekilde eleme adayı Poyraz oldu. Bu akşam oynanacak ikinci dokunulmazlığı kaybeden takım bir eleme adayı daha belirleyecek.

Survivor 2021 99.bölüm canlı izle, tek parça ve kesintisiz olarak izleyici karşısına çıkacak. Yarışmanın sevenleri Survivor 2021 yeni takımlar nasıl, Survivor son bölümde ne oldu, Survivor 2021 eleme adayı kim sorularını sık sık gündeme getiriyor. Survivor 2021’de yarışmasıyla ilgili merak edilen soruların yanıtını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Survivor 2021 yeni takımlar kim kim?

Survivor 2021 ünlüler ve gönüllüler takımlarıyla başlamıştı. Yarışmada geçen hafta takımlar karma hale getirildi ve mavi ile kırmızı takım olmak üzere yeni takımlar oluştu.

Mavi Takım:

Steven, Merve Aydın, Poyraz, Ayşe, Dora ve Sergen yer aldı.

Kırmızı takım:

Berkay, Batuhan, Aleyna Çalışkan, Aleyna Kalaycıoğlu ve İsmail Balaban

Survivor 2021 konusu

Bugüne kadar birçok farklı konseptle hazırlanan Survivor yarışması en çok beğenilen format olan Ünlüler Gönüllüler formasıyla 2021 sezonunda başladı.

Ünlüler ve gönüllüler takımları 6 kadın ve 6 erkek yarışmacı olmak üzere 12’şer kişiden oluşturuldu. Bu sene gönüllüler takımında bir kadın yarışmacı fazlaydı ve yarışmanın ilk bölümünde yapılan oylama sonucunda gönüllüler takımında İlayda Şeker ünlüler takımına geçti. Takımlar 11-11 olarak eşitlendi ve yarışma başladı.

Survivor 2021 yarışmasının sene başında yayınlanan fragmanlarında bu sene ünlüler ve gönüllüler formatının olduğu açıklanmış ardından Survivor 2021 yarışmacıları kimler sorusu yanıtlanmıştı. Bu yıl Survivor’da kimler yarışacak sorusu gündemi oldukça meşgul etmişti.

 

Son Güncelleme: 26.05.2021 19:03
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Tv8
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
FOX TV Şef Akademi sunucusu kim, jüri kimlerden oluşuyor?
FOX TV Şef Akademi sunucusu kim, jüri kimlerden oluşuyor?
FOX Şef Akademi juri üyeleri kimler?
FOX Şef Akademi juri üyeleri kimler?
Kanal D Baht Oyunu dizisi ne zaman başlıyor? Yeni dizinin yayın tarihi belli oldu
Kanal D Baht Oyunu dizisi ne zaman başlıyor? Yeni dizinin yayın tarihi belli oldu
Sadakatsiz sezon finali bölümü ne zaman yayınlanacak? Sadakatsiz neden yayınlanmadı?
Sadakatsiz sezon finali bölümü ne zaman yayınlanacak? Sadakatsiz neden yayınlanmadı?
Fox Şef Akademi ne zaman başlayacak?
Fox Şef Akademi ne zaman başlayacak?
Exxen Leyla ile Mecnun yeni sezon ne zaman başlıyor?
Exxen Leyla ile Mecnun yeni sezon ne zaman başlıyor?

Popüler Haberler

TV8 Survivor 103. bölüm canlı izle! 26 Mayıs 2021 Survivor yeni bölüm izle
Nescafe çekiliş sonuçları açıklandı mı? Nescafe BMW 118i, iPhone 11 çekilişi sonuçları ne zaman açıklanacak?
A101'de satılan E Scooty AS85 elektrikli scooter nasıl, alınır mı? E Scooty AS85 elektrikli scooter özellikleri
Kuruluş Osman 60. bölüm full izle tek parça! ATV
Emanet 188. bölüm Kanal 7 canlı izle – 26 Mayıs 2021 Çarşamba tek parça Emanet yeni son bölüm izle
A101'de satılan Kiwi buharlı kırışık giderici nasıl, alınır mı? kullanıcı yorumları
Emekliye eş ve çocuk desteği yardımı verilecek mi? Eş çocuk yardım miktarı ne kadar olacak?
Bugün kimin maçı var? 26 Mayıs 2021 Çarşamba maç programı
KYK burs ve kredi ne zaman ödenecek? 2021 Mayıs KYK burs ve kredi ödeme tarihleri
Emanet dizisi reyting sonuçları nasıl sonuçlandı? Dizi izlendi mi? reyting detayları
Kafeler ve restoranlar ne zaman açılacak?
Halil Falyalı kimdir? Sedat Peker'in bahsettiği Halil Falyalı ne iş yapıyor, kaç yaşıda? Halil Falyalı aslen nerelidir?
Sayıştay Denetçi Yardımcısı eleme sınavı konuları ve baraj puanı
Çukur dizisi Kulkan Erdenet kimdir? Mert Yazıcıoğlu’nun yer aldığı diziler
PTT kargo cumartesi teslimat yapıyor mu, dağıtım yapıyor mu?
BİM mağazalarında satışa çıkarılan HP Laptop 14s-fq0014nt incelemesi ve kullanıcıların yorumları!
Akrep hangi günler yayınlanıyor? Star TV Akrep tekrar bölümleri ne zaman?
Hangi markanın sıfır otomobili ne kadar? Mayıs 2021
Facebook iş başvurusu nasıl yapılır? Facebook’ta nasıl işe girilir?
Kripto paralar gelecekte ne olacak? Değerleri artacak mı? Bitcoin'in fiyatı düşecek mi?
Açık lise sınavlarından en fazla kaç kredi toplanır? Liseyi bitirmek için kaç kredi lazım?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.