TV8 Survivor 103. bölüm canlı izle! 26 Mayıs 2021 Survivor yeni bölüm izle

TV 8 ekranlarının reyting rekortmeni yarışması Survivor 2021 tüm hızıyla devam ediyor. Survivor 2021 26 Mayıs Çarşamba günü 103.yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Survivor 2021 canlı izle, yeni bölümde ikinci dokunulmazlık oyunu gerçekleşecek.

Survivor 2021 103.bölüm tek parça ve ful hd olarak TV 8 ekranlarından 26 Mayıs 2021 Çarşamba günü saat 20:00’de yayınlanacak.

Survivor 2021 103.bölümde ne olacak?

Survivor 2021’in bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümünde yeni takımların belirlenmesinin ardından haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynanacak. Aylardır zorlu şartlarda takım arkadaşlarıyla mücadele veren yarışmacılar yeni takımlarıyla eski arkadaşlarına karşı yarışmanın en önemli oyununda karşı karşıya gelecek. İlk dokunulmazlık oyunu dün gönüllüler takımı kaybetmişti.

Survivor 2021 eleme adayı kim oldu?

Survivor 2021’de heyecan dokunulmazlık oyunuyla devam etti. Son olarak 99.bölümde haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Dokunulmazlığın ilk ayağın mavi takım kaybetti ve Poyraz kendi adını yazmalarını takım arkadaşların istedi. Bu şekilde eleme adayı Poyraz oldu. Bu akşam oynanacak ikinci dokunulmazlığı kaybeden takım bir eleme adayı daha belirleyecek.

Survivor 2021 yeni takımlar kim kim?

Survivor 2021 99.bölüm canlı izle, tek parça ve kesintisiz olarak izleyici karşısına çıkacak. Yarışmanın sevenleri Survivor 2021 yeni takımlar nasıl, Survivor son bölümde ne oldu, Survivor 2021 eleme adayı kim sorularını sık sık gündeme getiriyor. Survivor 2021’de yarışmasıyla ilgili merak edilen soruların yanıtını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Survivor 2021 ünlüler ve gönüllüler takımlarıyla başlamıştı. Yarışmada geçen hafta takımlar karma hale getirildi ve mavi ile kırmızı takım olmak üzere yeni takımlar oluştu.

Mavi Takım:

Kırmızı takım:

Survivor 2021 konusu

Steven, Merve Aydın, Poyraz, Ayşe, Dora ve Sergen yer aldı.Berkay, Batuhan, Aleyna Çalışkan, Aleyna Kalaycıoğlu ve İsmail Balaban

Bugüne kadar birçok farklı konseptle hazırlanan Survivor yarışması en çok beğenilen format olan Ünlüler Gönüllüler formasıyla 2021 sezonunda başladı.

Ünlüler ve gönüllüler takımları 6 kadın ve 6 erkek yarışmacı olmak üzere 12’şer kişiden oluşturuldu. Bu sene gönüllüler takımında bir kadın yarışmacı fazlaydı ve yarışmanın ilk bölümünde yapılan oylama sonucunda gönüllüler takımında İlayda Şeker ünlüler takımına geçti. Takımlar 11-11 olarak eşitlendi ve yarışma başladı.

Survivor 2021 yarışmasının sene başında yayınlanan fragmanlarında bu sene ünlüler ve gönüllüler formatının olduğu açıklanmış ardından Survivor 2021 yarışmacıları kimler sorusu yanıtlanmıştı. Bu yıl Survivor’da kimler yarışacak sorusu gündemi oldukça meşgul etmişti.