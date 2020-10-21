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TV8 Pişti programı sunucuları kimler olacak? Prgoram formatı ve yayın tarihi

Sıcak gelişmeler arasında dikkat çekici bir yere sahip olan TV8 Pişti programı sunucuları kimler olacak? Prgoram formatı ve yayın tarihi haberinin yeni ayrıntılarını dikkatle takip ediyoruz. Hemen 21.10.2020 tarihli haberimizi okuyarak, habere dair güncel detayları okuyabilirsiniz.

21 Ekim 2020 Çarşamba 17:42
TV8 Pişti programı sunucuları kimler olacak? Prgoram formatı ve yayın tarihi
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Pişti programı daha önce 2006 yılında yayınlanmış ve Reha Muhtar tarafından sunulmuştur. Programda ise sadece sunucu bulunmuyor, ünlülerde yorumlamak için getiriliyordu. Ajda Pekkan, Mehmet Ali Erbil ve Deniz Akkaya’ da programda yer almaktaydı ve magazini yorumlamaktaydılar. 2020 ile 2021 sezonu ile geri dönen Pişti programı bu sefer TV8’ de ekranlara gelecek. Pişti programını sunmak üzere ise göreve getirilenler Beyazıt Öztürk ile İbrahim Büyükak oldu. Yorumcu olarak sunuculara katılacak olan ünlü ise Hadise olabilir.

Pişti programında yer alacaklar arasından sunucular ile anlaşmalar nerdeyse bitmiş gibi, Hadise ile ise henüz tam bir bilgi bulunmamakta. O Ses Türkiye ise bu sene yayın formatında bulunmuyor yani bu sezon O Ses Türkiye yayınlanmayacak, yayınlanmama sebebi ise Masterchef Türkiye’ nin çok iyi izlenme oranlarına ulaşmış olması. O Ses Türkiye’ nin yayınlanmaması ile jürilerde bulunan ünlüler başka formattaki programlarda yer alabilecek. İzleyiciler ise daha çok bu sezonda Beyaz Show adlı televizyon programının TV8’ de yayınlanmasını bekliyordu ama yapılan değişikler ile başka bir program formatı ekranlara gelecek.

Pişti Programı Yayın Tarihi:

Pişti televizyon şovu için yapılan hazırlıklar son gaz devam etmekte, yalnız Pişti programının yayın tarihi henüz tam olarak netleşmemiş vaziyettedir. Alınan veriler ve dedikodulara göre ise programın başlangıcı çok yakın. Hatta Beyazıt Öztürk, İbrahim Büyükak ve Hadise ile sözleşmeler tamamen yapıldığında program yayınlanmaya başlanabilir. Pişti programında yapılması beklenenler ise magazin haberleri ile birlikte sosyal medyada olan bitenler ünlüler tarafından TV8 ekranında yorumlanacak.

Pişti Programına Kimler Katılacak:

TV8 ekranlarına gelecek olan Pişti programında net olarak belirlenmiş konuklar olmayacak ve her bölümde farklı biri ağırlanacaktır. Büyük ihtimalle katılacak olan bir ünlü olacak ve ünlüye kendi hayatı hakkında sorular yöneltilecek. Yani Pişti şovunda ünlülerin hayat hikayelerini dinleyeceğiz. Beyazıt Öztürk, İbrahim Büyüak ve Hadise tarafından magazinde neler olduğunu yorumlamalarını yaparken yanlarında onlara ünlü konuklarda eşlik etmekte olacak.

Pişti Programının Ele Alacağı Konular ve Format:


Pişti şovu 14 yıl öncesinde yani 2006 senesinde Show TV ekranlarına gelmişti. Sunuculuğu ise eskiden kanallarda haber spikerliği yapan Reha Muhtar olmuştur. Programda ise henüz daha yeni başlamış ve gelişmekte olan sosyal medyadaki güncel konular yorumlanırken bir yanda ise magazinin yakından ilgilendiği, peşinden düşmediği ünlülerin hayatları ile güncel haberleri yorumlanmakta idi. Haberleri sunucu ile birlikte yorumlayanlar ise Mehmet Ali Erbil, Deniz Akkaya ve Ajda Pekkan’ dı, ünlü isimler her bölümde bulunuyor ve karşılarına sunulan bilgiler ve haberleri yorumluyorlar ve eğlenceli bir şekilde anlatıyorlardı. Programa katılan diğer ünlüler ise kendi hayatları ve kendi hayatları hakkında yapılan haberleri açıklığa kavuşturuyorlardı.  Şimdi ise bazı şeyler daha çok gelişti, yeni sunucular olsa bile işlenecek konular aynı kaldı.

 

 

 

 

 

 



Son Güncelleme: 21.10.2020 17:42
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Beyazıt öztürk|Tv8 Yeni Program 2020Pişti Tv ProgramıBeyazıt öztürk
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