TV8 O Ses Türkiye yılbaşı olacak mı? O Ses Türkiye yılbaşı programı konukları kimler olacak?

Her yılbaşı gecesinde özel konuklarıyla tüm Türkiye’yi ekran başına toplayan O Ses Türkiye programında bu sene kimlerin olacağı merak konusu oldu. O Ses Türkiye yılbaşı özel programında yer alacak olan kişilerin kimler olacağı araştırılmaya başlandı.

Yılbaşında O Ses Türkiye Olacak Mı?

Yılbaşı gecesinde TV 8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye yılbaşı özel programı o gece en çok izlenen yapımlar arasında yer alıyor. Pek çok seyircinin merak ettiği soru O Ses Türkiye yarışması yılbaşında yayınlanacak mı oldu. Alınan bazı haberlere göre bu sene O Ses Türkiye programı ekranlarda yer almayacak. Onun yerine MasterChef Türkiye programında yılbaşı etkinliği düzenlenecek. Bu konuyla ilgili henüz kanal yönetiminden bir açıklama gelmedi.

2019 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel Programında Kimler Yer Almıştı?

Sunucu koltuğunda Acun Ilıcalı, jüriler arasında Hadise, Murat Boz, Beyazıt Öztürk ve Seda Sayan’ın bulunduğu yılbaşı özel programında konuk olarak Afra Saraçoğlu, Serenay Sarıkaya, Berrak Tüzünataç, Özge Özpirinçci, Şebnem Bozoklu, Şükrü Özyıldız, Tuvana Türkay, İbrahim Büyükak, Gupse Özay, Bergüzar Korel ile hakem camiasının önemli ismi Fırat Aydınus, Fenerbahçe’nin eski Alman futbolcusu Max Kruse, Tuvana Türkay , Beşiktaş eski kalecisi Loris Karius ve MasterChef jürisi Danilo Zanna gibi önemli isimler bulunuyordu.