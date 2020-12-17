İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Hacı Sabancı'nın özel tasarım saati koleksiyonerleri bile hayran bıraktı
Hacı Sabancı'nın özel tasarım saati...
Hemşirelere 'ben salağım' yazdırdığı iddia edilen başhekime soruşturma
Son Dakika
Hemşirelere 'ben salağım' yazdırdığı iddia...
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil Tekrar Neden Hastaneye Yatırıldı! Son Dakika Mehmet Ali Erbil’in Sağlık Durumu Nasıl?
Son Dakika
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil...
Koronanın ilacı bulundu mu? Türk bilim insan Prof. Dr. İbrahim Benter'den Covid-19 için müjde!
Son Dakika
Koronanın ilacı bulundu mu? Türk...

TV8 O Ses Türkiye yılbaşı olacak mı? O Ses Türkiye yılbaşı programı konukları kimler olacak?

TV 8 ekranlarında yayınlanan ve her yılbaşı gecesinde tüm Türkiye'yi ekrana kilitlemeyi başaran O Ses Türkiye yarışması bu yılbaşında yayınlanacak mı? Her yılbaşında önemli isimlerle ekranda yer alan O Ses Türkiye yarışması bu yılbaşında olacak mı? Yılbaşı gecesinde konuk olarak kimler yer alacak? Gibi sorular merak edilmeye başlandı.

17 Aralık 2020 Perşembe 20:29
TV8 O Ses Türkiye yılbaşı olacak mı? O Ses Türkiye yılbaşı programı konukları kimler olacak?
Takip Et:

Her yılbaşı gecesinde özel konuklarıyla tüm Türkiye’yi ekran başına toplayan O Ses Türkiye programında bu sene kimlerin olacağı merak konusu oldu. O Ses Türkiye yılbaşı özel programında yer alacak olan kişilerin kimler olacağı araştırılmaya başlandı.

Yılbaşında O Ses Türkiye Olacak Mı?

Yılbaşı gecesinde TV 8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye yılbaşı özel programı o gece en çok izlenen yapımlar arasında yer alıyor. Pek çok seyircinin merak ettiği soru O Ses Türkiye yarışması yılbaşında yayınlanacak mı oldu. Alınan bazı haberlere göre bu sene O Ses Türkiye programı ekranlarda yer almayacak. Onun yerine MasterChef Türkiye programında yılbaşı etkinliği düzenlenecek. Bu konuyla ilgili henüz kanal yönetiminden bir açıklama gelmedi.

2019 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel Programında Kimler Yer Almıştı?

Sunucu koltuğunda Acun Ilıcalı, jüriler arasında Hadise, Murat Boz, Beyazıt Öztürk ve Seda Sayan’ın bulunduğu yılbaşı özel programında konuk olarak Afra Saraçoğlu, Serenay Sarıkaya, Berrak Tüzünataç, Özge Özpirinçci, Şebnem Bozoklu, Şükrü Özyıldız, Tuvana Türkay, İbrahim Büyükak, Gupse Özay, Bergüzar Korel ile hakem camiasının önemli ismi Fırat Aydınus, Fenerbahçe’nin eski Alman futbolcusu Max Kruse, Tuvana Türkay , Beşiktaş eski kalecisi Loris Karius ve MasterChef jürisi Danilo Zanna gibi önemli isimler bulunuyordu.



Son Güncelleme: 17.12.2020 20:29
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
O Ses TürkiyeYılbaşıözelTV 8
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Survivor 2021'e bir isim daha dahil oldu!
Survivor 2021'e bir isim daha dahil oldu!
Çöpçüler Kralı ne zaman çekildi? Çöpçüler Kralı nerede çekildi?
Çöpçüler Kralı ne zaman çekildi? Çöpçüler Kralı nerede çekildi?
Sol Yanım Mert Tekin karakterini kim canlandırıyor? Anıl Tetik kimdir?
Sol Yanım Mert Tekin karakterini kim canlandırıyor? Anıl Tetik kimdir?
Kırmızı Oda dizisi nerede çekiliyor? Dizinin çekildiği klinik nerede?
Kırmızı Oda dizisi nerede çekiliyor? Dizinin çekildiği klinik nerede?
Menajerimi Ara Koray kimdir? Gerçek adı nedir? Hayrettin Karaoğuz hakkında bilgiler
Menajerimi Ara Koray kimdir? Gerçek adı nedir? Hayrettin Karaoğuz hakkında bilgiler
İbo Show yeni bölüm konukları belli oldu
İbo Show yeni bölüm konukları belli oldu

Popüler Haberler

TV8 O Ses Türkiye yılbaşı olacak mı? O Ses Türkiye yılbaşı programı konukları kimler olacak?
Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı (MYUH) sınavında hangi konular yer alıyor?
Sosyal yardım kampanyalarına nasıl başvuru yapılır? Devlet 962 TL- 1561 TL Sosyal Yardım Parası veriyor
Sol Yanım dizisi Barbar (Emre Dinler) kimdir?
Alev Alev dizisi Bülent karakteri kimdir? Cem Sürgit kimdir, nereli, kaç yaşında?
TC kimlik numarasıyla kimlik bilgilerine nasıl erişilebilir? Nüfus cüzdanında bulunan bilgilere nasıl erişebilirim?
Bir Zamanlar Çukurova dizisi Ümit kimdir? Hande Soral kimdir, nereli yaşı kaç?
Sol Yanım dizisi İdil kimdir? Seda Akman kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Mucize Doktor dizisinde Gülin Sekreter karakterini Merve Bulut canlandırıyor
Sol Yanım konusu ve oyuncu kadrosu belli oldu
Kuruluş Osman Andreas kimdir? Gerçek adı nedir? Burak Sarımola hakkında bilgiler
E-devlet şifresi nasıl alınır? İlk kez e-devlet şifresi alımı ve şifre değişikliği işlemleri
Seyahat yasağına uymayanlara ceza var mı? Seyahat yasağına uymama cezası ne kadardır?
Sağlık raporu hangi hastanelerden alınabilir? 2020 Sağlık raporu ücreti ne kadardır?
Hekimoğlu dizisi izlendi mi? Hekimoğlu beğenildi mi, dizi devam eder mi?
Bir Zamanlar Çukurova Hünkar Vahide Perçin neden yok, diziye geri dönecek mi? Sağlık durumu nasıl?
Mucize Doktor dizisi Ferda kimdir? Seda Bakan'ın hayatı!
Sol Yanım dizisindeki Zeynep karakteri Kimdir? Tuğçe Açıkgöz dizideki rolü ve hayatı
Mucize Doktor dizisi Nazlı'nın babası (Edip Saner) kimdir?
Alev Alev dizisi İskender kimdir? Berker Güven kimdir, nereli yaşı kaç?
Bir Zamanlar Çukurova Yılmaz öldü mü? Bir Zamanlar Çukurova Uğur Güneş diziden ayrıldı mı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.