TV8 MasterChef Türkiye ödülü ne, yarışmayı kazanan ödül olarak ne alacak?

TV 8 ekranlarının reyting rekortmeni yarışması MasterChef Türkiye’de final heyecanı yaşanıyor. Yarışmanın finaline az bir süre kala izleyiciler birinciye ne kadar ödül verildiğini gündeme getirdi.

MasterChef Türkiye 2021 sezonu şampiyonuna verilecek ödül henüz açıklanmadı. Ancak daha önceki yıllarda şampiyon olan isimlere verilen ödüller biliniyor. 2018 şampiyonuna para ödülü verilmiş 2019 şampiyonuna ise son model araç verilmiştir.

Finale kalan isimler

Yarışmanın 2018 yılındaki birincisi Cemre’ye 100 bin TL para ödülü verilmişti. 2019 şampiyonuna ise bir şampiyonluk kupası ve son model araç verildi. 2019 yılı şampiyonu Uğur Kardaş olmuştu.

MasterChef Türkiye’nin bu sezonunda finale kalan ilk isim Barbaros oldu. Barbaros’un rakibi ise Emir ve Serhat ikilisinden biri olacak. Emir ve Serhat bu akşam finale çıkmak için karşı karşıya gelecek.