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TV8 Masterchef Junior yarışması başvuru şartları ve whatsapp iletişim numarası

MasterChef Junior yarışmasının başvuruları başladı. Yarışmaya katılmak isteyenler TV 8 MasterChef Junior yarışması başvuru şartları ve Whatsapp iletişim numarasını araştırıyor.

26 Kasım 2020 Perşembe 00:01
TV8 Masterchef Junior yarışması başvuru şartları ve whatsapp iletişim numarası
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TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye’nin çocuklar versiyonu MasterChef Junior’un başvuruları başladı. TV 8 resmi intenet sitesi üzerinden yapılan başvurulara yoğun talep olurken başvuru yapmak isteyenler başvuru şartlarını araştırmaya başladı.

MasterChef Junior başvuru şartları

Çocukların yarışacağı MasterChef Junior’a 9-13 yaş arası çocuklar alınacak. Yarışmayla ilgili detaylı bir açıklama yapılmasa da TV 8 ekranlarında başvuruların başladığı duyuruldu. Başvuru formunda ise sorulan sorular şu şekilde;

  • MasterChef Junior yarışmasında yarışmacı adaylarına ''Neden Masterchef Junior’a katılmak istiyor?
  • Çocuğunuz bir mutfak okulu veya başka bir yemek programına katıldı mı? (EVET İSE DETAYLI BİLGİ YAZINIZ.)
  • Yemek yapma dersleri aldınız mı (eğlence amaçlı veya profesyonel)? (EVET İSE DETAYLI BİLGİ YAZINIZ.)
  • Çocuğunuz ne kadar zamandır yemek yapıyor?
  • Ne sıklıkla yemek yapar?
  • En sevdiği yemek nedir?
  • Yemek yapmak veya mutfakta olmakla ilgili ilk anıları nelerdir? Yemek sevgisine ne sebep oldu?
  • Yemek yaparken en çok kimden etkilenir ve neden?
  • Kimin için yemek yapar? Yemekleri hakkında ne derler?
  • Yemek yapma becerilerini 1 - 10 arası bir ölçekte değerlendirin (10 puanlamada en yüksek değerlendirmedir.)
  • En iyi yaptığı 3 yemek nedir ve her yemeği nasıl hazırladığını açıklayabilir misiniz?
  • Mutfaktaki güçlü yönleri nelerdir?
  • Mutfaktaki zayıf yönleri neler?
  • Alerjisinin olduğu ya da başka bir şekilde yemek yapamayacağı ya da yemek yemediği herhangi bir şey var mı?
  • Eğer MasterChef unvanını kazanırsa, hangi hayalini gerçekleştirmek ister?
  • Bu şovda çocuğunuzun motivasyonunuz nedir? Başvuru yapmasına kim vesile oldu?
  • Tek kelimeyle kendini nasıl tanımlar?
  • Çocuğunuza baktığımızda fark edemeyeceğimiz bir özelliğinizi söyler misiniz?
  • Hobileri, ilgi alanları, yaptığı spor ve aktiviteleri yazınız.


Yarışmanın içeriğine yönelik bu soruların yanı sıra televizyon bilgisi üzerine sorulan sorular ise şu şekilde;

  • Herhangi bir ajansa üye misiniz? EVET ise, bilgi verebilir misiniz?
  • Hiç televizyon programlarında, filmlerde, intenet sitelerinde, radyolarda, sahne veya reklamlarda yer aldınız mı?
  • Daha önce herhangi bir realite şovuna katıldınız mı?
  • Şu anda herhangi bir oyun veya yarışma şovu da dahil olmak üzere başka bir realite şovu için değerlendiriliyor musunuz?
  • Bizimle paylaşmak istediğiniz herhangi bir alerji ve/veya ilaç bilgisi var mı? EVET ise, detaylıca açıklayabilir misiniz?

MasterChef Junior yarışmasına nasıl başvuru yapılır?

MasterChef Junior yarışmasına başvurular TV 8’in resmi intenet sitesi üzerinden yapılmaktadır. Başvuru formunu doldurduktan sonra formu onaylamanız gerekmektedir. Başvurunun kabul görmesi halinde yetkili kişiler sizinle iletişime geçecektir. Yarışmaya başvuru yapmak isteyenler aşağıdaki linkte tıklayabilir;

http://http//www.tv8basvuru.com/basvuru/masterchef-junior/1



Son Güncelleme: 26.11.2020 00:01
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Anahtar Kelimeler:
TV 8MasterchefJunior
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