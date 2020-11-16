TV8 Masterchef Junior Türkiye ne zaman başlayacak?

TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef’in çocuklar için hazırlanan bir versiyonu daha yayınlanacak. MasterChef Junior adıyla duyurulan yeni yarışmanın ne zaman başlayacağı merak ediliyor.

MasterChef Türkiye’nin yayınlanan bölümlerinde yeni yarışmanın başvurularının başladığı gösterilse de başlangıç tarihi olarak net bir ibareye yer verilmedi. Çocukların yarışacağı yeni yarışmada 9-13 yaş arasındaki çocuklar yer alacak. Öte yandan yeni yarışmaya başvuru yapacak kişilere sorulacak sorular belli oldu. Başvuru ekranına gitmek için aşağıdaki linkte tıklayabilirsiniz.

http://www.tv8basvuru.com/basvuru/masterchef-junior/1