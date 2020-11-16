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TV8 Masterchef Junior Türkiye ne zaman başlayacak?

MasterChef Türkiye’nin çocuklar için hazırlanan versiyonu MasterChef Junior’un başvuruları başladı. İzleyiciler TV 8 MasterChef Junior Türkiye ne zaman başlayacak sorusunu araştırıyor.

16 Kasım 2020 Pazartesi 22:19
TV8 Masterchef Junior Türkiye ne zaman başlayacak?
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TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef’in çocuklar için hazırlanan bir versiyonu daha yayınlanacak. MasterChef Junior adıyla duyurulan yeni yarışmanın ne zaman başlayacağı merak ediliyor.


MasterChef Türkiye’nin yayınlanan bölümlerinde yeni yarışmanın başvurularının başladığı gösterilse de başlangıç tarihi olarak net bir ibareye yer verilmedi. Çocukların yarışacağı yeni yarışmada 9-13 yaş arasındaki çocuklar yer alacak. Öte yandan yeni yarışmaya başvuru yapacak kişilere sorulacak sorular belli oldu. Başvuru ekranına gitmek için aşağıdaki linkte tıklayabilirsiniz.

http://www.tv8basvuru.com/basvuru/masterchef-junior/1

 



Son Güncelleme: 16.11.2020 22:19
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Anahtar Kelimeler:
Tv8Junior
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