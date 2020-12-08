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TV8 MasterChef Junior başvurusu nasıl yapılır? MasterChef Junior ne zaman başlıyor, başvuru yaş sınırı kaç?

TV8 ekranlarının yeni yarışma programı olacağı kesinleşen MasterChef Junior merak edilmeye devam ediyor. Pek çok kişi, TV8 MasterChef Junior başvurusu nasıl yapılır? MasterChef Junior ne zaman başlayacak? sorularını araştırmaktadır.

08 Aralık 2020 Salı 16:12
TV8 MasterChef Junior başvurusu nasıl yapılır? MasterChef Junior ne zaman başlıyor, başvuru yaş sınırı kaç?
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Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef’in çocuklar için yapılması planlanan versiyonu MasterChef Junior yarışması merak edilmeye devam ediyor. Pek çok kişi yarışmaya katılım için gerekli şartların ne olduğu ve yarışmaya katılım yaş sınırını araştırıyor.

MasterChef Junior ne zaman başlayacak?

Yarışmanın başlama tarihi ile ilgili herhangi bir bilgi bulunmazken yakın zamanda çekimlerinin başlanacağı düşünülmektedir.

MasterChef Junior yarışması başvuru şartları nelerdir?

Yarışmanın en temel şartı yaş sınırlamasıdır. 9 – 13 yaş arası çocukların katılabileceği MasterChef Junior yarışmasının başvuru şartları ile ilgili detaylar çok fazla bilinmemektedir.

Başvurular www.tv8basvuru.com/video-basvuru/masterchef-junior/1 adresi üzerinden yapılmaktadır.



Son Güncelleme: 08.12.2020 16:12
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Anahtar Kelimeler:
MasterChef JuniorBaşvuru şartlarıYayın Tarihi
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