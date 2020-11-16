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Tv8 Masterchef Junior başvuru formu ve iletişim bilgileri

MasterChef'te duyurulan MasterChef Junior yani çocuklar için olan versiyonunun başlayacak olması seyircileri heyecanlandırdı. MasterChef'in çocuklar için olan versiyonuna başvurular ise başladı. Yarışmaya 9-13 yaş arası başvurabilecek.

16 Kasım 2020 Pazartesi 23:26
Tv8 Masterchef Junior başvuru formu ve iletişim bilgileri
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MasterChef jürileri son bölümde MasterChef sevenleri sevindirecek bir haberi paylaştı. Mehmet Şef, Master Chef Junior yani çocukların yarıştığı versiyonun yakında başlayacağını duyurdu.


MasterChef Junior Başvuru Şartları

MasterChef’e katılabilmeleri için çocukların 9 ile 13 yaş aralığında olması gerekiyor. Yarışamaya başvurmak isteyen kişilerin http://www.tv8basvuru.com/basvuru/masterchef-junior/1 adresinde bulunan başvuru formunu doldurması gerekiyor.

MasterChef Junior başvuru formunda ilk olarak yarışmaya katılmak isteyen çocuğunuzun neden katılmak istediği ve herhangi bir yemek okuluna gidip ders alıp almadığı soruluyor. Ardından çocuğa ait yemek yapma sıklığı, en sevdiği yemek, mutfak anıları, yemek yapma becerisi, yemekleri kime yaptığı, en iyi yaptığı yemekler, alerjisi olup olmadığı, çocuğa dair beceri ve ilgi bilgileri, yaptığı aktiviteler, çocuğun herhangi bir yerde rol alıp almadığı gibi televizyona ilişkin bilgiler yer almaktadır.



Son Güncelleme: 16.11.2020 23:26
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Anahtar Kelimeler:
MasterchefJunior
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