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TV8 Masterchef Junior başvuru formu ve başvuru şartları

MasterChef Türkiye programı sonrasında aynı formatta ve aynı isimde yeni bir program başlıyor. TV8 ekranlarında yayınlanacak olan ve ustaların çocuklar olduğu MasterChef Junior için başvuru formu paylaşıldı.

18 Kasım 2020 Çarşamba 12:50
TV8 Masterchef Junior başvuru formu ve başvuru şartları
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TV8 ekranlarının reyting rekortmeni yarışma programı MasterChef Türkiye sonrasında yeni bir MasterChef programı başlıyor. Bu kez MasterChef Junior olarak ülkemizde başlaması planlanan yarışma programının yarışmacıları ise çocuklar olacak. MasterChef Junior yarışmasının başvuru şartları ve formu ise araştırılmaya başlandı.

MasterChef Junior başvuru şartları nelerdir?


Yarışmaya başvuru yapacak çocukların 9 – 13 yaş aralığında olması gerekmektedir. MasterChef Junior yarışma programı ile ilgili net bilgiler paylaşılmazken başvuruda sorulacak soruların açıklanması merak edildi.

MasterChef Junior başvuru formunda sorulacak sorular nelerdir?

  • MasterChef Junior yarışmasında yarışmacı adaylarına ''Neden Masterchef Junior’a katılmak istiyor?
  • Çocuğunuz bir mutfak okulu veya başka bir yemek programına katıldı mı? (EVET İSE DETAYLI BİLGİ YAZINIZ.)
  • Yemek yapma dersleri aldınız mı (eğlence amaçlı veya profesyonel)? (EVET İSE DETAYLI BİLGİ YAZINIZ.)
  • Çocuğunuz ne kadar zamandır yemek yapıyor?
  • Ne sıklıkla yemek yapar?
  • En sevdiği yemek nedir?
  • Yemek yapmak veya mutfakta olmakla ilgili ilk anıları nelerdir? Yemek sevgisine ne sebep oldu?
  • Yemek yaparken en çok kimden etkilenir ve neden?
  • Kimin için yemek yapar? Yemekleri hakkında ne derler?
  • Yemek yapma becerilerini 1 - 10 arası bir ölçekte değerlendirin (10 puanlamada en yüksek değerlendirmedir.)
  • En iyi yaptığı 3 yemek nedir ve her yemeği nasıl hazırladığını açıklayabilir misiniz?
  • Mutfaktaki güçlü yönleri nelerdir?
  • Mutfaktaki zayıf yönleri neler?
  • Alerjisinin olduğu ya da başka bir şekilde yemek yapamayacağı ya da yemek yemediği herhangi bir şey var mı?
  • Eğer MasterChef unvanını kazanırsa, hangi hayalini gerçekleştirmek ister?
  • Bu şovda çocuğunuzun motivasyonunuz nedir? Başvuru yapmasına kim vesile oldu?
  • Tek kelimeyle kendini nasıl tanımlar?
  • Çocuğunuza baktığımızda fark edemeyeceğimiz bir özelliğinizi söyler misiniz?
  • Hobileri, ilgi alanları, yaptığı spor ve aktiviteleri yazınız.
  • TELEVİZYON BİLGİSİ ( ÇOCUK İÇİN DOLDURULACAK )
  • Herhangi bir ajansa üye misiniz? EVET ise, bilgi verebilir misiniz?
  • Hiç televizyon programlarında, filmlerde, intenet sitelerinde, radyolarda, sahne veya reklamlarda yer aldınız mı?
  • Daha önce herhangi bir realite şovuna katıldınız mı?
  • Şu anda herhangi bir oyun veya yarışma şovu da dahil olmak üzere başka bir realite şovu için değerlendiriliyor musunuz?
  • Bizimle paylaşmak istediğiniz herhangi bir alerji ve/veya ilaç bilgisi var mı? EVET ise, detaylıca açıklayabilir misiniz?'' soruları sorulmaktadır.

Soruları çocuklar ve ailelere verilecek başvuru formunda çocukların doldurması gereken yerler için parantez içerisinde çocukların doldurması gereken yerler belirtilirken ailelerin doldurması gereken yerler de aynı şekilde parantez içerisinde belirtilmiştir.

 



Son Güncelleme: 18.11.2020 14:11
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Anahtar Kelimeler:
Tv8MasterChef JuniorBaşvuru
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