İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Benzinli araç sahiplerini üzecek zam haberi! Benzin litre fiyatına büyük zam!
Son Dakika
Benzinli araç sahiplerini üzecek zam...
Almanya Başbakanı Merkel'den flaş koronavirüs aşısı açıklaması: Tarih verdi!
Son Dakika
Almanya Başbakanı Merkel'den flaş koronavirüs...
24 Kasım vaka tablosu açıklandı! Son 24 saat içinde hastaneye yatan kişi sayısı 7 bin 381 oldu
Son Dakika
24 Kasım vaka tablosu açıklandı!...
Selin Ciğerci'nin eşini aldattı mı? Samimi görüntüler iddiaları kuvvetlendiriyor!
Selin Ciğerci'nin eşini aldattı mı?...

TV8 Masterchef Junior basvuru formu başvuru adresi ve şartları

TV8 Masterchef Junior basvuru formu başvuru adresi ve şartları konusu ile okurlarımız tarafından yeni gelişmeleri büyük ölçüde merak edilen habere dair tüm ayrıntıları 27 Kasım 2020 Cuma tarihli haberimizde kaleme aldık. Siz de TV8 Masterchef Junior basvuru formu başvuru adresi ve şartları haberimize göz atarak Kasım 27 Cuma tarihli son gelişmeler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

27 Kasım 2020 Cuma 15:28
TV8 Masterchef Junior basvuru formu başvuru adresi ve şartları
Takip Et:

TV 8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef Türkiye’nin çocuklar için hazırlanan yeni versiyonu MasterChef Junior’un başvuruları başladı. Yarışmaya katılmak isteyenler başvuruların nasıl yapılacağını merak ediyor.

Türkiye’nin en çok izlenen yarışma programı MasterChef Türkiye’nin çocuk versiyonu hazırlandı. Dünyada önekleri olan yarışma yine TV 8 ekranların yayınlanacak.

MasterChef Junior ne zaman başlayacak?


MasterChef Junior başvuruları başladı. Ancak yarışmanın ne zaman yayınlanacağı ile ilgili açıklama yapılmadı.

MasterChef Junior başvuru şartları nelerdir?

MasterChef Junior başvuruları başladı. Yarışmaya başvuru yapacak çocuklarda bazı şartlar aranıyor. Bu şartlar arasında çocukların yemek yapmayı sevmesi en aranan şartlardan biridir. Bunun yanı sıra yarışmaya 8-13 yaş arasındaki çocuklar başvuru yapabilecek. Başvurularda sorulan diğer sorular ise şu şekilde;

  • Çocuğunuz ne kadar zamandır yemek yapıyor?
  • Kimin için yemek yapar? Yemekleri hakkında ne derler?
  • Mutfaktaki güçlü yönleri nelerdir?
  • Eğer Masterchef ünvanını kazanırsa, hangi hayalini gerçekleştirmek ister?
  • Mutfaktaki zayıf yönleri nelerdir?
  • Tek kelimeyle kendini nasıl tanımlar?
  • Başvuru yapmasına kim vesile oldu?
  • Çocuğunuza baktığımızda fark edemeyeceğimiz bir özelliğini söyler misiniz?
  • Herhangi bir ajansa üye misiniz?

MasterChef Junior başvurusu nasıl yapılır?

MasterChef Junior başvuruları TV 8 resmi sitesi üzerinden doldurulan başvuru formu ile yapılmaktadır. Yarışmaya başvuru yapmak isteyenler aşağıdaki link üzerinden başvuru formunu doldurabilir;

http://www.tv8basvuru.com/basvuru/masterchef-junior/1



Son Güncelleme: 27.11.2020 15:28
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
JuniorMasterchef
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Star TV'nin yeni dizisi Sol Yanım'ın oyuncu kadrosunda kimler var?
Star TV'nin yeni dizisi Sol Yanım'ın oyuncu kadrosunda kimler var?
Sol Yanım dizisinde Nil karakterine Deniz Barut hayat veriyor
Sol Yanım dizisinde Nil karakterine Deniz Barut hayat veriyor
Mehmet Ali Erbil İbo Show'a konuk oluyor
Mehmet Ali Erbil İbo Show'a konuk oluyor
Yeni medya platformu Gain 2021 senesinde iki yeni dizi ile açılışı yapacak!
Yeni medya platformu Gain 2021 senesinde iki yeni dizi ile açılışı yapacak!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Derman ölecek mi? Uğur Keleş EDHO'dan ayrılacak mı?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Derman ölecek mi? Uğur Keleş EDHO'dan ayrılacak mı?
Kıvanç Tatlıtuğ La Casa de Papel dizisine dahil oluyor iddiası heyecanlandırdı
Kıvanç Tatlıtuğ La Casa de Papel dizisine dahil oluyor iddiası heyecanlandırdı

Popüler Haberler

TV8 Masterchef Junior basvuru formu başvuru adresi ve şartları
Bankaların 32 günlük ve 360 günlük vadeli mevduat faiz oranları
Adidas anlamı nedir, hangi ülkenin markası? Adidas ismi nereden geliyor, hangi ülke markası?
7256 vergi borçları, KYK, SGK, BAĞKUR borç yapılandırma işlemi başvuruları nasıl yapılır?
A101 Marketde satılan Huawei band 4 özellikleri ve kullanıcı yorumları
Yılbaşı kutlaması için ağacı ne zaman kurulur ve ne zaman süslenir?
Show TV Çocuktan Al Haberi çocukları kimler?
MEB 2020 Öğretmen alan değişikliği başvuruları ne zaman başlıyor?
Hayatın Ritmi sunucusu Dr. Halit Yerebakan kimdir? Dr. Halit Yerebakan nereli, kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Boşanma dilekçesi hangi mahkemeye verilir? 2020
Memurun derece ve kademe artışında maaşı ne kadar artar?
Show TV Asuman'la Sevgili Dünürüm bitti mi neden yayınlanmıyor?
Kredi çekerken dosya masrafı en az olan bankalar
Canevim Nevra kimdir? Gerçek adı nedir? Fulya Aksular hakkında bilgiler
Grip aşısı bebeklere yapılır mı? Grip aşısı canlı aşımıdır, ne zaman yapılır?
2020 Makedonya asgari ücret ne kadar?
TÜVTÜRK araç muayene ücreti ne kadar oldu? Kasım 2020 Araç muayene sorgulama ve gereken evraklar
2020 Kenya asgari ücret ne kadar?
Malta asgari ücret ve yaşam maliyeti ne kadar? 2020
PTT plakadan hgs bakiye sorgulama 2020
2020 ÖSYM KPSS ön lisans sonuçları sorgulama ekran

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.