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TV8 MasterChef büyük ödül ne kadar?

Ekranların sevilen yarışma programı MasterChef final etabı ile en fazla araştırılan programlardan bir tanesi haline geldi. Program hayranları, TV8 MasterChef büyük ödül ne kadar? sorusunu araştırmaya başladı.

02 Ocak 2021 Cumartesi 19:12
TV8 MasterChef büyük ödül ne kadar?
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TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef final etabına girdikten sonra büyük ödülün ne olduğu araştırılmaya başlandı. Program hayranları MasterChef’te finali kazanacak ismin ne ödül alacağını merak ediyor. Final tarihi açıklandıktan sonra en merak edilen yapımlar arasında yer alan MasterChef en fazla araştırılan program oldu.

MasterChef finali ne zaman?

Acun Ilıcalı tarafından yapılan açıklamalarda TV8’in sevilen programı MasterChef’in 2 Ocak 2021’de final yapacağı açıklandı. Final etabında 3 oyun oynayacak yarışmacılardan en fazla puan olan MasterChef 2020’nin şampiyonu olacak.

MasterChef 2020’nin finali hangi kanalda olacak?

Yapılan açıklamalarda MasterChef’in final etabının Exxen platformu üzerinden yapılacağı düşünülse de kanal sahibi Acun Ilıcalı tarafından konu hakkında açıklama yapılmadı.

MasterChef 2020 ödül ne?

MasterChef 2020’nin ödülleri ile ilgili resmi açıklama yapılmazken 2019 yılında şampiyon olan Cemre’ye son model bir otomobil hediye edildi. 2018 MasterChef şampiyonuna da 100 bin TL hediye edildi.

 



Son Güncelleme: 02.01.2021 19:12
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Anahtar Kelimeler:
Tv8MasterchefBüyük ödülFinal Tarihi
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