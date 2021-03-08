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TV8 MasterChef 2021 ne zaman başlayacak? MasterChef 2021 için tarih belli oldu mu?

TV8 ekranlarının sevilen yemek programları arasında yer alan ‘MasterChef 2021’ ne zaman başlayacağı merak edildi. 3 sezondur devam eden yarışma programı ne zaman başlayacak? MasterChef 2021 için tarih belli oldu mu? İşte ayrıntılar

08 Mart 2021 Pazartesi 18:24
TV8 MasterChef 2021 ne zaman başlayacak? MasterChef 2021 için tarih belli oldu mu?
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TV8 ‘de yayınlanan yarışma programı MasterChef 3 sezondur yayın hayatına devam ederken programda birbirinden lezzetli yemekler pişiyor. Jüri koltuğunda Somer Sivrioğu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna yer alırken programın başlaması hakkında henüz net bir tarih verilmedi.

Koronavirüs salgını sebebiyle MasterChef 2021 başvuruların videolu şekilde yapacağını duyururken adaylar şimdiden yemek yarışmasına başvuru yapıyor.

MasterChef başvurusu nereye yapılacak?

MasterChef 2021 yarışmasına başvurmak için buraya tıklayarak başvuru yapabilirsiniz. Başvuru formunu eksiksiz şekilde dolduran adaylar, video ile kendilerini tanıtacaklar.

 



Son Güncelleme: 08.03.2021 18:24
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Anahtar Kelimeler:
MasterchefTv8Başvuru
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