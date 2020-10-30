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TV8 Kırmızı Oda tekrarları hangi gün saat kaçta yayınlanıyor?

Türkiye’de haberleri yakından takip edenler tarafından mercek altına alınan TV8 Kırmızı Oda tekrarları hangi gün saat kaçta yayınlanıyor? haberi ile ilgili yeni gelişmeler gündemde. 30.10.2020 tarihinde yayınladığımız haberimize göz atarak siz de bu yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

30 Ekim 2020 Cuma 19:16
TV8 Kırmızı Oda tekrarları hangi gün saat kaçta yayınlanıyor?
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TV8’in yeni dizisi ‘Kırmızı Oda’ yayınlanan ilk bölümüyle büyük ses getirdi. Dizide bir psikiyatri kliniğinde doktorların ve onlara başvuran danışanların hayatları anlatılıyor. İlk bölümü ile büyük beğeni toplayan dizinin başrollerinde Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç, Halit Özgür Sarı, Meriç Aral, Sezin Bozacı, Gülçin Kültür Şahin ve Baran Can Eraslan yer alıyor.

Kırmızı Oda tekrar bölümleri ne zaman yayınlanacak?

Cuma akşamları izleyici ile buluşacak olan dizinin ilk hafta tekrar günleri:


- Cuma 22.00 (İlk bölümün hemen ardından)

- Cumartesi 16.45

- Pazar 16.45



Son Güncelleme: 30.10.2020 19:16
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Anahtar Kelimeler:
Tv8Kırmızı Oda
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