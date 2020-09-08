TV8 Kırmızı Oda konusu ve oyuncuları kimler? Dizi 1. bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı!

2020 Survivor finali ardından Acun Ilıcalı tarafından TV8 ekranlarına gelecek diziyi duyurmuştu. Geçtiğimiz gün Masterchief ardından izleyicisi ile buluşmuştu. Çokça beğenildi ve sosyal medyayı adeta salladı. Dizinin konusu ise daha öncesinde Doğduğun Ev Kaderindir ve İstanbullu Gelin gibi uyarlama yapımları kazandıran Dr. Gülseren Buğdaycıoğlu‘ nun bir başka romanı "Madalyonun içi: Bir Psikiyatrin Not Defteri" adlı kitabından uyarlandı.

Kırmızı Oda’ nın konusu:

Dizinin konusu ise psikolojik tedavi için başvuran hastaların hikayelerini bize anlatan dizide birden fazla hikâye görmemiz mümkün ki henüz ilk bölümünde bizi içine çeken iki hikâyeye tanık olduk. Dizinin ilerleyen zamanlarda birçok hastanın davranış ve duygu çözümlemesini yaparken kendimizden birçok parçada bulacağız.

Kırmızı Oda gelecek bölümler:

İlk bölümü 4 Eylül Cuma günü ekranlara gelen dizinin ikinci bölümünün 11 Eylül’ de geleceği düşünülüyor. İkinci bölümün başlığı ise “insan kalbi nereye aitse orada olmak ister.” Daha çok Cemal ile Nesrin’ in hikayesinde Cemal’ in davranışları altında yatan sırlara odaklanacak gibi gözüküyor.

Kırmızı Oda oyuncu kadrosu:

Yapımcılığını Onur Güvenatam’ ın yaptığı dizide yönetmen olarak görevi Cem Karcı Üstleniyor. Kitabın içeriğini senaryoya uyarlayan ise Banu Kiremitçi Bozkurt’ tur. Dizinin ise birçok farklı insanın geçmişini ve hikayesini anlatacağı için bolca konuk oyuncu bulunacak. Dizinin kemik kadrosu ise:

Binnur Kaya, Burak Sevinç, Halit Sarı, Kültür Şahin, Tülin Özen, Baran Erarslan, Sezin Bozacı ve Meriç Aral var. İlk bölümde konuk oyuncular olarak ise, Evrim Alasya, Hande Doğandemir ve Salih Bademci’yi gördük… diğer konuk oyuncuları görmek için ise önümüzdeki bölümleri beklemek zorundayız.