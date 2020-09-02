Tv8 Kırmızı Oda dizisi tekrarları ne zaman yayınlanacak? Kırmızı Oda yayın takvimi

TV8 ekranlarında yayın hayatına başlamaya hazırlanan Kırmızı Oda ilk bölümü 4 Eylül 2020 Cuma günü izleyicilerle buluşacak. Yeni sezon için hazırlıklarını yapan Kırmızı Oda dizisi güçlü oyuncu kadrosu ile sıra dışı hikayelere ev sahipliği yapacak.

Kırmızı Oda tekrarı ne zaman yayınlanacak?

Kırmızı Oda tekrarları saat kaçta yayınlanacak?

4 Eylül 2020 Cuma günü saat 20.00’de izleyicilerin karşısına çıkacak Kırmızı Oda dizisinin tekrarı yeni bölüm bittikten hemen sonra saat 22.30’da Tv8 ekranlarında olacak. Dizinin ilk bölüm tekrarları Cumartesi ve Pazar günü de Tv8’de olacak.

İlk bölümü 4 Eylül 2020 Cuma akşamı ekranlara gelecek Kırmızı Oda’nın başrolünü Binnur Kaya, Burak Sevinç, Tülin Özen ve Halit Özgür Sarı gibi isimler üstleniyor. Yapımın yeni bölümünü kaçıran izleyiciler tekrar bölümlerini de hafta sonunda ya da yayından hemen sonra takip edebilecek.