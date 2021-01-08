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TV8 Kırmızı Oda dizisi tekrar bölümleri ve yeni bölümlerin yayınlanacağı gün ve saatler

Haber bülteninde yer almaya başladığı andan itibaren birçok kişide merak uyandıran TV8 Kırmızı Oda dizisi tekrar bölümleri ve yeni bölümlerin yayınlanacağı gün ve saatler haberi ile ilgili en yeni detaylar 8 Ocak 2021 tarihli haberimizde yer alıyor. Hemen haberimizi okuyarak siz de gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

08 Ocak 2021 Cuma 19:16
TV8 Kırmızı Oda dizisi tekrar bölümleri ve yeni bölümlerin yayınlanacağı gün ve saatler
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TV8’in yeni dizisi ‘Kırmızı Oda’ yayınlanan ilk bölümüyle büyük ses getirdi. Dizide bir psikiyatri kliniğinde doktorların ve onlara başvuran danışanların hayatları anlatılıyor. İlk bölümü ile büyük beğeni toplayan dizinin başrollerinde Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç, Halit Özgür Sarı, Meriç Aral, Sezin Bozacı, Gülçin Kültür Şahin ve Baran Can Eraslan yer alıyor.

Kırmızı Oda tekrar bölümleri ne zaman yayınlanacak?

Cuma akşamları izleyici ile buluşacak olan dizinin ilk hafta tekrar günleri:

- Cuma 22.00 (İlk bölümün hemen ardından)

- Cumartesi 16.45

- Pazar 16.45



Son Güncelleme: 08.01.2021 19:16
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Anahtar Kelimeler:
Tv8Kırmızı Oda
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