İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Çift maskenin virüse karşı daha korunaklı olduğu ortaya çıktı
Çift maskenin virüse karşı daha...
Marketlerde sigara ve elektronik ürünlerine satış yasağı geliyor!
Son Dakika
Marketlerde sigara ve elektronik ürünlerine...
Denizli'de kent müzesi kuruluyor
Denizli'de kent müzesi kuruluyor
Pasifik Okyanusu yakınlarında 7,9 şiddetinde deprem!
Son Dakika
Pasifik Okyanusu yakınlarında 7,9 şiddetinde...

TV8 Kırmızı Oda dizisi nerede çekiliyor? Dizi çekim yeri ve set adresi

Gündemde kritik haberler arasında yer alan TV8 Kırmızı Oda dizisi nerede çekiliyor? Dizi çekim yeri ve set adresi haberi kısa sürede ilgi odağı haline geldi. TV8 Kırmızı Oda dizisi nerede çekiliyor? Dizi çekim yeri ve set adresi haberine dair en yeni gelişmeleri şimdi 12.02.2021 tarihli haberimizde bulabilirsiniz.

12 Şubat 2021 Cuma 20:01
TV8 Kırmızı Oda dizisi nerede çekiliyor? Dizi çekim yeri ve set adresi
Takip Et:

Kırmızı Oda Dizisi Nerede Çekiliyor?

Son zamanların konusu itibari ile çok ilgi çeken ve merakla izleten dizi Kırmızı Oda, hikayesinin merak edilmesini de beraberinde getirdi. Bu kliniğin nerede olduğunu, dizinin çekildiği yerin neresi olduğu pek çok kişi tarafından araştırıldı ve merak edildi.

Kırmızı Oda, OGM Pictures yapımlı bir dizidir. Dizinin hemen hemen en ilgi çekici hayata sahip olan hastalarının konusunu anlatan Doktor Hanım’ın çalıştığı klinik ilgileri üzerine topladı. Dekorasyonunun insana huzur verdiği ve en önemlisi içine giren hastaların içlerini dökmek istemesine neden olan rengi ve tasarımı herkes tarafından dikkat çekti. İlk çıktığı zaman konusunun ne olduğuna ve içerik olarak ne üreteceklerine anlam verilmese de şu anda büyük bir kitle, dizinin hayranı olmuş durumda. Kırmızı Oda isminin verilmesinin sebebi mobilyaların, duvarların ve halının renginden kaynaklıdır. Gülseren Budayıcıoğlu’nun “Madalyonun İçi” isimli eserindeki olayların ve öykülerin ekrana uyarlanmış hali olan dizide kırmızı rengine bu kadar önem verilmesinin sebebi, danışan kişilerin kendilerini rahat hissetmeleri, güvende olduklarını bilmeye ihtiyacı olmalarındandır. Gelenlerin kendilerini bir hastaneye, kliniğe, doktora gelmiş gibi değil; evdeymiş gibi hissetmeleri esas konudur.

Dizinin Çekildiği Bina/ Klinik

Dizide Manolya Klinik olarak gördüğümüz bina, Beykoz Kundura Fabrikası’nda yer almaktadır. Reklam olmaması için, Gülseren Budayıcıoğlu’nun “Madalyon Kliniği” ismini verdiği klinik “Manolya Klinik” olarak dizide yer almaktadır.

 

 



Son Güncelleme: 12.02.2021 20:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Gülseren BudayıcıoğluBinnur KayaKırmızı Oda
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hande Sarıoğlu Habertürk'den kovuldu mu?
Hande Sarıoğlu Habertürk'den kovuldu mu?
Habertürk, Hande Sarıoğlu ile yollarını ayırma kararı aldı!
Habertürk, Hande Sarıoğlu ile yollarını ayırma kararı aldı!
Mete Gündoğan kim? Mete Gündoğan ne iş yapıyor?
Mete Gündoğan kim? Mete Gündoğan ne iş yapıyor?
Survivor yarışmacısı Doğan kim? Survivor Doğan nereli, kaç yaşında?
Survivor yarışmacısı Doğan kim? Survivor Doğan nereli, kaç yaşında?
BKM projesi olan ve Doğu Demirkol'un başrol olduğu dizinde kadın başrol oyuncusu belirlendi!
BKM projesi olan ve Doğu Demirkol'un başrol olduğu dizinde kadın başrol oyuncusu belirlendi!
The Mandalorian Cara Dune karakterine veda ediyor, Gina Carano kovuldu!
The Mandalorian Cara Dune karakterine veda ediyor, Gina Carano kovuldu!

Popüler Haberler

Kırmızı Oda Alya diziden ayrıldı mı? Melisa Sözen neden yok, neden ayrıldı?
TV8 Kırmızı Oda dizisi nerede çekiliyor? Dizi çekim yeri ve set adresi
Kırmızı Oda dizisi Sekreter karakteri kimdir? Gülçin Kültür Şahin'in hayatı ve yer aldığı diziler
Akrep dizisinin Hizmetçi'si Demet Gül'ün hayat hikayesi!
Akıncı dizisinde Nergis karakterini Büşra Develi canlandırıyor
Akrep dizisi Selma karakteri kimdir? Bestemsu Özdemir'in hayatı ve yer aldığı diziler
Akıncı dizisi nerede çekiliyor? Akıncı dizi çekim yeri ve mekanları
Seni Çok Bekledim Erol kimdir? İlhan Şen gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Son Yaz dizisinde Naz karakterine Yasemin Yazıcı hayat veriyor
Son Yaz dizisi Eray kimdir? Yunus Narin rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Koranovirüs nedeniyle İşsizlik Maaşı ödeme süresi uzatılacak mı?
Bilsem sınav sonuçları ne zamana çıklanacak? MEB 2020 Bilsem sınav sonuç takvimi
Trt 1 Dizisi Halka Neden Final Yapıyor?
Hamilelik kaç gün sonra belli olur? ve belirtileri ne zaman başlar?
Yedi numara dizisi kaç yılında nerede çekildi? 7 Numara dizisi kaç bölüm yayınlanacak?
Akrep dizisi Akrep kimdir? Yusuf Çim nerelidir?
Ramo dizisi Boran kimdir? Yakup Turgut kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Akıncı dizisinde Duygu karakterine Öykü Su Okur hayat veriyor
Akrep dizisi Duru’yu kim canlandırıyor? Aslı Melisa Uzun'un biyografisi
Seni Çok Bekledim dizisi Serkan kimdir? Gürkan Güzeyhuz kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Arka Sokaklar dizisinde Sinem karakterini Gizem Terzi canlandırıyor

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.