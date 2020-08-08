TV8 Kırmızı Oda dizisi ne zaman başlayacak? Dizi tanıtım fragmanı yayınlandı!

Nefes kesen Survivor 2020 macerasının finalinde Acun Ilıcalı, TV8 ekranlarında yeni bir dizinin başlayacağını açıkladı. Ilıcalı, Kırmızı Oda adı yeni bir dizinin izleyicilerle buluşacağını duyurdu.

Kırmızı Oda dizisi konusu ne?

Dr. Gülseren Budayıcıoğlu tarafından kaleme alınan psikoloji kitabından gerçek hayattan uyarlanarak ekranlara taşınacak Kırmızı Oda dizisinin hangi kitaptan uyarlanacağı henüz belli olmadı.

Kırmızı Oda ne zaman başlayacak?

Kırmızı Oda oyuncu kadrosu

Kırmızı Oda dizisi ile ilgili cast çalışmaları henüz devam etme aşamasında. Dizide cast çalışmalarının tamamlanmasını müteakip set süreci başlayacak ve dizinin tanıtım fragmanı yayınlanacak.

Yönetmenliğini Cem Karcı’nın üstlendiği Kırmızı Oda dizisi Banu Kiremitçi Bozkurt tarafından kaleme alınıyor.

Binnur Kaya

Binnur Kaya dizisi dizinin başrolünü üstlenecek. Kaya, bir psikiyatristi canlandıracak.

Songül Öden

1979 yılında Diyarbakır’da dünyaya gelen Songül Öden, Ankara Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nden mezun olmuştur. Çok sayıda dizi ve filmde rol alan Songül Öden, Ferhunde Hanımlar dizisinde ün kazandı.