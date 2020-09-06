TV8 Kırmızı Oda dizisi beğenildi mi, izlendi mi, dizi tutar mı?

Dizi Büyük İlk Bölümü ile Büyük İlgi Yakaladı:

4 Eylül Cuma akşamında TV8 aracılığı ile izleyicisiyle ilk kez buluşan Kırmızı Oda, Gülseren Buğdaycıoğlu’ nun kitabı “Madalyonun İçi: Bir Psikiyatrin Not Defterinden” adlı kitabından esinlenmekte. Gülseren Buğdaycıoğlu’ nun sektöre kazandırdığı uyarlamalar vardır. Bunlar İstanbul’ lu Gelin ve Doğduğun Ev Kaderindir. Dizinin konusu ise, psikiyatri kliniğindeki çalışmakta olan doktorlar ve onlara tedavi olmaya gelen hastaların anlattıklarına göre hayatları ele alınacak. Travmalar ve trajedi içeren bolca hikayeye denk gelinecek olan bu hikayede, hasar almış bireylerin hayatını izleyecek ve kendi benliğimizden parçalar bulacağız. Gerçek hikayelerden uyarlandığı bilinen, izleyicilerin kendi sorunları ile bağdaştıracağı dizinin ilk bölümü yayınlandı.

4 Eylül Cuma izleyicisi ile buluşan Kırmızı Oda adlı yapımın izleyicisi tarafından pür dikkat izlendi, dizinin atmosferi, hikayelerin derinlikleri ve oyuncuların mükemmel performansı ile izleyiciye adeta nefes tutturdu. Binnur Kaya’ nın Psikolog rolü hayranlarına hayran katarken, Evrim Alasya karakteri tam anlamıyla hayata getiriyor ve izleyiciye karakteri tüm derinlikleri ile anlatmayı başarıyor. İlk hasta kızını intihar etmek üzereyken yakalayan Meliha' dır ve kendisi mevlüt hocasıdır. Bu dram dolu hikayeyi ardından gelen bir başka hikaye izliyor. Nesrin ve Mehmet karakterini görüyoruz, kendileri aşk evliliği yapmış ve uzun yıllardır evli kalmıştır. Onların hikayesini ise ilişki terapisinde tanıyoruz. Mehmet karakteri paranoid şizofren olabilir, çünkü karakterin gösterdiği durmadan bir öfke hali bunu işaret etmekte. Kendisi küçük yaşlarda bir tramvaya maruz kalmış olabilir.Nesrin ise iki çocuk annesidir ve kocası Mehmet tarafından şiddet görmektedir. Karısı hem şiddetin fiziksel özellikleri hem de psikolojik izleri ile mücadele etmekte.Tabii ki karakterlerin gerçek kişilerden uyarlanması onların gerçek adlarını ve yaşadıklarımızı bileceğimiz anlamına gelmiyor. Karakterlerin gerçek kimlikleri hasta-doktor anlaşması nedeni ile gizli tutulmalıdır. Harika hikayesi, mükemmel oyunculuk performansı ve atmosferi ile adeta kalite. Türk dizi sektörüne harika değerler kazandıracak ve çoğu dizinin yerine geçecek gibi görünüyor.