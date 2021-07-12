TV8 Gökhan Çınarla Paylaş Benimle başvuru whatsapp ve iletişim numaraları

YouTube kanalı üzerinden Katarsis adlı programın sunuculuğunu yapan Gökhan Çınar, Acun Ilıcalı ‘nın dijital platformu olan Exxen üzerinden programını yayınlamaya devam etmektedir. Exxen ‘de yayınlanan Katarsis programının yeni bölümleri gelirken yapılan bir son dakika açıklaması ile birlikte ‘’ ‘’ TV 8 Paylaş Benimle Gökhan Çınar ‘’ sürprizi yapıldı. 12 Temmuz 2021 Pazartesi gününden itibaren TV 8 ekranlarında yayınlanacak olan programın yeni bölümlerinde katılımcı kişiler yaşadıkları sorunlarını ekran üzerinde paylaşarak gerçek hayat hikayeleri ile izleyici karşısına çıkacaklar. ‘’ TV 8 Gökhan Çınarla Paylaş Benimle ‘’ programına nasıl başvuru yapılmaktadır?

TV 8 Gökhan Çınarla Paylaş Benimle programına nasıl başvuru yapılmaktadır?

Programa katılma isteyen kişiler için bütün başvuru işlemleri dijital ortamda gerçekleştirilmektedir. Bu konuda da iki farklı başvuru yöntemi açıklanmıştır. Birinci başvuru yöntemi resmi intenet sitesi olan ‘’ www.paylasbenimle.tv ‘’ üzerinden yapılmaktadır. İkinci başvuru yöntemi de ‘’ whatsApp iletişim numarası ‘’ üzerinden yapılmaktadır. Bireysel olarak başvuru formu ile aile başvuru formunu doldurmak için aşağıda vermiş olduğumuz başvuru adımlarını takip etmelisiniz.

Kişisel bilgiler kısmında yer alan;

Adınız ve soyadınız

Yaşadığınız şehir

Öğrenim durumunuz

E – posta adresiniz

Telefon numaranız

Cinsiyetiniz

Açık adresiniz

Doğum tarihiniz

Mesleğiniz

Eşinizin adı ve soyadı

Var ise çocuklarınızın yaş durumlarının neler olduğuna dair bilgileri doldurarak giriş yapabilirsiniz.

İkinci başvuru bölümünde ise hayatınız ile ilgili olan birtakım sorular yöneltilmektedir. Bu sorulara doğru şekilde cevaplar vermeniz ve fotoğrafınızı da yüklemeniz gerekiyor.

tıklayınız.

Evde senin ile birlikte yaşamakta olan diğer bireyler

Nasıl bir çocukluk yaşadın?

Nasıl bir gençlik hayatın vardı?

Bize şu an ki hayatını anlatabilir misin?

Daha önceden hiç psikoterapi desteği almış mıydın? Aldıysan ne kadar süre olduğunu lütfen yanına yaz.

Kullanmakta olduğun psikiyatrik ilcaların var ise isimlerini ve kullanım süreni de yazar mısın?

Herhangi bir kronik sağlık sorunun var mı? Var ise ne olduğunu yazar mısın?

Bize başvurma sebebin nedir?

Bize başvuru sebebin şu anda günlük yaşamında seni nasıl etkilemektedir?

Programa başvuru yapmaya nasıl karar verdin?

Programa başvuru yapmanda sana destek olan aile üyelerin var mı, var ise kimler?

Yaptığın başvuruda sana destek olmayan ya da başvuru için seni desteklemeyeceğini düşündüğün aile üyeleri var mı, var ise kimler?

Bu program ile neyi duyurmak istiyorsun?

Hayatında bu program ile birlikte sonradan ne değişsin istiyorsun?

Senin hikayen ile birlikte toplumda hangi sorun ile ilgili bir farkındalık yaratmak istiyorsun? Şeklindeki sorulara cevaplar vermeniz istenmektedir.

Başvuru yapmak için

Adayların programa katılım koşullarını ve şartların da ilgili link üzerinden okumaları ve gizlilik politikası kurallarını da son derece dikkatli bir şekilde detaylıca inceledikten sonra onayla butonuna tıklayarak bütün aşamaların tamamlanması için gereken son adımı da atmış olmaları gerekmektedir.

Eğer programa aileniz ile beraber başvuru yapıyorsanız ekranda yer alan ikinci sekmeyi kullanmanız gerekiyor. Burada yer alan sorular arasında da aileniz ile ilgili birtakım sorular sorulmaktadır. Bu sorular ise şu şekildedir;

Evde senin ile birlikte yaşayan diğer bireyler kimler?

Hangi aile bireylerin ile beraber programa başvuruda bulunmaya karar verdiniz?

Ailenizi ( başvuru yaptığınız kişiler için ) bize biraz anlatabilir misiniz?

Ailenizin ( başvuru yaptığınız kişiler için ) en olumlu bulduğunuz yanlarını nasıl tanımlıyorsunuz?

Ailenizin ( başvuru yaptığınız kişiler için ) en olumsuz bulduğunuz yanlarını nasıl tanımlıyorsunuz?

Aile ( başvuru yapan kişiler için ) arasında daha öncesinde hiç psikoterapi desteği alan kişi oldu mu? Olduysa kimler aldı ve ne kadar süre ile destek aldı yazabilir misiniz?

Aile bireylerinizden psikiyatrik ilaç kullanan kişi var ise isimlerini ve ilacı ne kadar süre ile kullandıklarını yazabilir misin?

Aile bireylerinizden bir tanesinde bir kronik sağlık sorunu yaşayan var mı? var ise kimler olduğunu ve sağlık sorunun ne olduğunu yazabilir misin?

Aile olarak programa neden başvuru yaptığınızı yazabilir misin?

Gökhan Çınarla Paylaş Benimle programı hangi kanalda yayınlanacak? Programın yeni bölümleri ne zaman ekrana gelecek?

Başarılı televizyoncu Acun Ilıcalı ‘nın duyurusunu yaptığı son dakika açıklamasına göre TV 8 kanallarında hafta içi her gün yayınlanacaktır. Çiçeği bununda programın sloganı ise ‘’ Bizim paylaşmaya ihtiyacımız var ‘’. Canlı bir şekilde yayınlanmayacak olan programın formatının izleyici tarafından beğenilip beğenilmeyeceği ise adeta bir merak konusu haline geldi. Yeni bölümü öğlen saat 15.00 ‘da başlayacak. Yaz ayına giriş ile birlikte diğer kanallarda yayınlanmakta olan gündüz kuşağı programları olan Esra Erol ‘da, Müge Anlı, Didem Arslan Yılmaz ile Vazgeçme ise sezon finali yaparak ekranlara veda ettiler.

Gökhan Çınarla Paylaş Benimle programının formatı nedir?

Programda hayat hikayeleri paylaşılan inanların aralarında ki ortaklıkları keşfetmek ve ortak olan duygularını paylaşmalarını sağlamak en temel amaçtır. Programa kimler başvuruda bulunabiliyor sorusuna ise hayat hikayesini paylaşmakta gönüllü olan herkesin bu programa katılabileceği söylendi.

Klinik psikolog olarak görev yapan Gökhan Çınarla Paylaş Benimle evi çekimleri yapılacak. Zorlu bir yaşam mücadelesinden geçen ve çok zor olan duyguları yaşayan kişilerin farklı farklı hayat hikayeleri paylaşılırken aynı zamanda herkesin de ortak olarak konuşabildiği bir ev olacak.

Paylaş Benimle programı 12 Temmuz 2021 Pazartesi gününde yayınlanacak olan 1. Bölümü ile programa katılım sağlayan Çiğlem Doğan ‘ın hayat hikayesi işlenecek. Kendisi sürekli olarak şiddete maruz kaldığını ifade etmektedir. Hamile olduğunu öğrendiği zaman buna sevinemediğini de dile getirdi. Katılımcılardan olan Hülya Yılmaz da küçük yaşta evlendiğini anlattı

Katarsis x – tra programına Bilal Göregen de konuk olarak katılmıştı.